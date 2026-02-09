日本改選後步入穩定 「高市交易」報告曝
財經中心／廖珪如報導
隨著日本執政聯盟在週日的眾議院選舉中取得壓倒性勝利，日本政壇確立了由自民黨主導的「超穩定結構」。市場分析師指出，這場勝利將為高市早苗（Sanae Takaichi）內閣推行大規模財政刺激掃除障礙，而在「積極財政」導致貨幣供給擴大的預期下，日圓兌美元匯率短期內恐將下探 160 心理關卡。根據本土券商發布的最新報告，自民黨與公明黨組成的執政聯盟在眾院 465 個席次中斬獲超過 300 席，遠超「絕對穩定多數」門檻。這一結果意味著在野黨的制衡力量顯著削弱，高市內閣將能快速通過其核心經濟法案。
政策轉向：預算規模將創歷史新高，重心聚焦成長優先
報告指出，新政府的政策重心將正式從「財政重建」轉向「成長優先」。最受矚目的政策包括暫停徵收食品消費稅兩年，以及針對半導體、AI 和國防產業的大規模戰略投資。據估算，僅暫停消費稅一項每年就將產生約 5 兆日圓的稅收缺口，這將推動 2026 年度預算規模突破 122 兆日圓，創下歷史新高。
匯市挑戰：貨幣供給擴大，日圓面臨下探 160 心理關卡壓力
儘管日本股市因減稅利多而上演「高市交易」（Takaichi Trade），但外匯市場卻面臨嚴峻考驗。玉山投顧分析警告，大規模財政刺激將不可避免地導致貨幣供給擴大，在供需失衡的壓力下，日圓結構性走弱已成主流預期。報告特別點出，日圓匯率近期已突破 158 的近一年高點。隨著市場消化政府將透過發債來支撐支出的預期，日圓兌美元短期內有極大風險將進一步貶值至 160：1 這一關鍵心理價位。不過，分析師也補充，若日圓貶值速度失控，日本財務省可能聯手央行進行干預，或透過口頭喊話來緩和跌勢。
利率走向：日本央行維持溫和升息，應對財政擴張通膨
在財政大撒幣的同時，日本央行（BOJ）的貨幣政策走向備受關注。法人認為，儘管財政擴張會帶來通膨壓力，但央行仍將維持「小步快走」的貨幣正常化路徑。報告預測，隨著通膨結構轉向需求拉動且薪資增長穩定，日本央行將持續緩步升息，政策利率預計將逐步向 1.0% 水準靠攏。這意味著日本將進入「財政擴張」與「溫和升息」並存的複雜經濟環境。
資產配置：關注內需刺激紅利，警惕匯率與債券價格波動
針對台灣投資人關注的資產配置，報告建議關注受惠於內需刺激與戰略投資的日本股票。然而，對於持有日圓資產或有意投資日本公債者，則需警惕匯率貶值風險及債券殖利率上行帶來的價格壓力。
