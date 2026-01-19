日本政壇再起變局 高市早苗擬宣布解散眾議院

高市早苗於首相官邸召開記者會，宣布將解散眾議院，提前舉行大選。（圖片來源／維基百科）

日本政治在2026年初再度掀起波瀾。

日本首相高市早苗今（19）日傍晚將正式表明，在本月23日召集的通常國會初期，解散眾議院的意向；而立憲民主黨與公明黨成立的新政黨「中道改革聯合」今天上午已揭曉政策5大方向。

高市早苗是自民黨總裁，自2025年10月接掌執政以來面對重重挑戰。她是日本歷史上第一位女性首相，在上任後便致力於重塑自民黨的政治路線和政策方針，但因為自民黨在2024年選舉失去下院多數席次，且在國會兩院都處於不穩定的控制下，她必須尋求新的政治授權與支持基礎。

根據日媒報導指出，這次解散眾議院的舉動，可能導致選舉日程為 1月27日公告、2月8日投開票，形成極其短暫且激烈的選戰態勢。也有報導指出若選舉公告時間調後，投票日可能落在2月15日，具體日期仍在協調中。

高市早苗解散眾議院的背景及意圖

高市擬解散眾院主要有以下考量：

1. 強化政權基礎：現在自民黨需要重新確立下院多數席次，以便推動她一系列的政策議題，包括經濟、安保與改革措施。提前大選被視為一次「重新授權」的機會。

2. 利用高支持度優勢：高市內閣在近期民調中持續維持相對高的支持率，執政黨希望藉此優勢擴大席次。日本NHK民調曾顯示高市的支持率遠高於自民傳統水平，儘管部分原因是選舉前政治氛圍與政策聲浪的影響。

3. 政黨結盟與選舉策略：在公明黨退出自民黨長達數十年的聯盟後，自民黨與日本維新會結盟成為新的執政聯盟。高市此時選擇解散，意在凝聚這一新聯盟的力量，使它能在選舉中有更完整的選戰藍圖與整合力量。

不過，反對者批評此次提前解散是一種政治操作，可能讓國會無法充分審議新年度預算案，以及其他重要立法議程，甚至令政策停擺。這一點在野黨與評論人士都曾提出異議。

在野陣營：中道改革聯合新政黨成立與五大政策方向

面對即將來臨的大選，日本在野主要政黨也做出重大調整。立憲民主黨與公明黨於1月19日宣布，共同成立 「中道改革聯合」（中道改革連合），意圖打造一個能夠挑戰自民黨主導政治的中間派政治力量。

兩黨代表在國會召開記者會，發表新政黨的綱領與五大政策方向，強調「確實推動以生活者為優先的政策」，涵蓋經濟、社會保障、社會包容、外交安全及政治制度改革。具體包括：

1. 永續經濟成長

推動穩健且永續的經濟政策，兼顧企業與民眾生活福祉，避免經濟過度依賴短期刺激手段。

2. 建構嶄新的社會保障模式

面對人口老化與社會支出壓力，提出改革方案，減輕年輕世代負擔並提升整體社會福利效率。

3. 實現包容性社會

提升社會整體包容性，包括對弱勢群體、移民政策的改善與社會服務的強化。

4. 推動務實的外交與防衛政策並深化憲法修討論

強調務實的國際策略與安全保障措施，同時開放對於憲法條文修改的正式討論，特別是在安全相關制度上。

5. 持續改革政治與選舉制度

以提升政治透明度、效率與選舉公平性為目標，包括改革選區劃分與政黨資金制度等。

此外，新黨也提出基本政策草案，例如在特定「存亡危機事態」下支持行使自衛權，主張在特定前提下重啟核能發電廠等主張，展現對安全與能源議題的具體立場。

選戰氛圍與未來挑戰

這場即將到來的眾議院大選將是高市早苗執政以來的首次全國性選戰，也是日本政局走向的一個重要轉折點。

在野新政黨試圖以中道路線吸引廣大民眾支持，而執政聯盟則希望以穩健經濟與國家安全為主軸拉攏選民。政治評論分析指出，此次選戰不僅是政黨勢力的對決，也可能重新劃分日本未來的政策方向，尤其在外交安保、社會保障改革、能源政策等關鍵議題上。

選舉過程將考驗各方整合能力與政策訴求的說服力，而選舉結果則將決定日本未來數年的政治與社會路線，是一次不容忽視的重大挑戰。

