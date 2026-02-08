日本政壇出現「高市一強」權力集中氛圍
日本眾議院選舉結果：
共465議席，自民316、維新36、中道49、國民28、參政15、未來11、共產4、令和1、憂國1、無4。
這一場在嚴冬中倉促展開的眾議院選舉，意外把日本政治推向新的權力結構。自民黨在這次衆院選中大幅增席，不僅超越1986年中曾根康弘政權時期創下的304席（含追加公認）紀錄，還在眾院單一政黨層級達到「三分之二」門檻，成為戰後首度出現的情勢。這個數字並不只是象徵性的勝利，它意味著在國會攻防上，自民黨擁有前所未有的操作空間，足以把原本需要跨黨協調的法案流程，轉化為更接近「單方推進」的節奏。
更受矚目的是，這場選戰本身也相當「不按常理」。從眾院解散到投開票僅16天，被形容為戰後最短的選舉期；在通常國會開議之初就解散眾院，則是自1966年以來睽違60年；而「1月解散」更是36年未見，讓選民在年初就得面對改變政局的抉擇。投票率方面，小選舉區投票率依推計約落在55.68%上下，比上一次眾議院選舉投票率 53.85%提升，反映出即便在短期、寒冷、動員成本高的條件下，社會仍被這場選舉的高張力議題所牽動。
在這種時間壓縮、溫度嚴苛的環境裡，自民黨卻能完成「暴風式增席」，關鍵不只在組織動員，更在於首相高市早苗以高支持率帶動選情，成功把選戰塑造成「需要穩定才能推動政策」的信任投票。勝選後，高市預計將在18日召集的特別國會中再度獲得首相指名，政權穩定度與個人號召力同步拉升，日本政壇也因此出現被稱為「高市一強」的權力集中氛圍。
回到選戰前的背景，自民黨並不是在一個「順風局」起跑。黨內派閥的黑金問題曾重創形象，並導致前次2024年10月衆院選遭遇大敗。如今距離那次選舉僅約1年3個月，眾院議員任期仍有三分之二以上未走完，高市卻選擇在1月通常國會開端解散眾院，等於在任期仍長的情況下，主動把政治風險拉到台面上。這種作法，一方面被批評為政治算計，另一方面也顯示高市判斷「此時此刻的民意溫度」有利於翻轉自民黨的困局。
自民黨在提名策略上也格外引發關注。面對黑金爭議，自民仍公認了涉及問題的舊安倍派幹部等43人。一般預期這可能成為反噬，但結果卻出現相反效果。自民整體席次大幅增加，連帶也使不少涉事候選人順利當選。這種結果暗示兩層意義：一是選民在「清廉問責」與「政策穩定」之間做出某種權衡；二是高市內閣的支持度足以蓋過黨內爭議，甚至把焦點重新拉回政策主軸。
高市在勝選之夜的談話，把接下來的施政方向說得很直白：她強調要推動「經濟財政政策的大轉換」、強化安全保障政策、提升情報蒐集與分析能力等，並坦承這些作法「反對也很多」，因此才需要更穩固的政治基盤。這段陳述等同宣告，這次解散並非只為席次，而是為了在爭議政策上取得更強的推進力。換句話說，選舉不只是重新洗牌，也是高市把自身路線正面端上選票，要求社會給出授權。
自民黨在眾院掌握三分之二，最直接的制度影響是「再議決」能力。依規則，法案在眾院通過後，如果在參院遭否決，或在60天內未能完成議決，眾院可再度表決通過，讓法案成立。過去這道門檻往往需要更廣泛的協商，如今自民單獨達線，意味著在許多政策議題上，參院的阻擋效果將被大幅削弱。
然而，權力的推進並非毫無摩擦。自民黨與日本維新會作為執政聯盟，在參院仍處於過半數不足的局面，這使得政治操作呈現「眾院強、參院弱」的結構矛盾。對政府而言，日常法案可以透過眾院優越逐步打通；但對於需要更高共識的重大議題，參院仍可能成為談判關鍵。
更具象徵性的焦點在修憲。憲法改正需要衆參兩院各自獲得三分之二以上贊成，才能由國會提出發議，之後還必須通過國民投票過半數同意。也就是說，眾院的三分之二只是其中一塊拼圖，參院門檻仍高，而國民投票更是一道更難預測的社會關卡。換個角度看，自民在眾院的壓倒性優勢，確實提高了「推動修憲議程」的想像空間，但要走到制度終點，仍得面對跨院、跨社會的多重考驗。
在這個大背景下，執政聯盟夥伴日本維新會的角色也更顯尷尬。維新會首次以執政黨身分迎戰衆院選，但因需要顧及與自民的合作關係，難以打出鮮明主張，被外界解讀為「獨自色彩變淡」。維新會代表吉村洋文在選後也坦言，作為連立夥伴，選戰非常艱難，顯示它在「合作」與「辨識度」之間尚未找到平衡點。
與自民黨的高歌猛進形成對比的，是傳統反對勢力的全面受挫。立憲民主黨與退出自民連立的公明黨，在公示前匆促結成「中道」陣營，主打對抗偏保守的高市政權，卻仍以慘敗收場，不但未能建立有效對抗軸線，甚至連政界再編的推進力也被削弱。選後，野田佳彥與斉藤鐵夫兩位共同代表在記者會上以強烈措辭自責，並表態將辭職，顯示敗選的震撼已直指黨內權力結構。更具指標性的是，多位重量級人物落選，包括小澤一郎、安住淳、枝野幸男、岡田克也、馬淵澄夫等，代表反對陣營不只是席次減少，而是「招牌人物」也被選票換下場，士氣與組織都面臨重整壓力。
其他在野黨則呈現「有人撐住、有人下滑」的分化。國民民主黨原本把目標訂在從27席接近翻倍到51席，並大幅提名104人，但追風力道不如預期，最後只成長1席，黨魁玉木雄一郎也指出，高市政權與自身主張部分重疊，導致支持流向自民，這反映中間選民在強勢執政氛圍下，往往更傾向集中投票給最有機會掌權的一方。
共產黨力圖透過比例與大量提名擴張，但整體聲勢偏弱，連被視為關鍵的沖繩1區也未能守住。令和新選組也面臨席次減少，黨創辦人山本太郎因療養退出參院，少了招牌人物帶動，選戰更加吃力最後只獲得1席。社民黨則在唯一眾院議員離黨後前職不在，無法取得任何席次，這也寫下包括社會黨時代在內的史上首次「國政選舉零議席」。
另一方面，新興勢力卻把裂縫當成入口。參政黨延續去年7月參院選的成長勢頭，獲得15席，雖未達原先喊出的30席目標，但在野陣營中的存在感將明顯放大。神谷宗幣在選後也承認對無黨派層的滲透仍不足，但強調短期備戰仍能站穩腳步，這種講法等於為下一輪擴張保留空間。令人意外的是「チームみらい（團隊未來）」首次挑戰衆院選就取得11席次，遠超原定至少5席的目標。35歲黨首安野貴博以「重視現役世代」定位，並在消費稅議題上採取與各黨不同的立場，成功吸引不希望走向大幅減稅、但也不滿既有政黨的人群，讓比例區成為它的突破口。
這次選舉把日本政局推向一個清晰輪廓：執政端出現更集中、更強勢的「單核驅動」，反對端則走向更碎片化的多股勢力並存。自民黨憑眾院三分之二優勢與高市的高支持率，將更有條件推動經濟、安保與情報等爭議性政策；而在野各黨若無法快速整合議題、更新人選與敘述方式，就可能在下一次政治攻防中，繼續被「強政府效應」邊緣化。同時，新興政黨的擴張也提醒各方：選民並非只有「支持政府」或「反對政府」兩個選項，當既有陣營失去說服力時，新的受眾載體仍會在裂縫中冒出頭，改寫下一階段的政治版圖。（本文轉載自作者臉書）
