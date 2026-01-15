日本政壇震撼彈！立民黨和公明黨共組新政黨

▲日本最大在野黨立憲民主黨和公明黨宣布，兩黨同意共組新政黨，以集結支持中間派政策的勢力。圖左為公明黨黨魁齊藤鐵夫，圖右為立憲民主黨黨魁野田佳彥。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗昨（14）日告知執政聯盟自民黨、維新會，將解散眾議院提前進行國會改選。對此，日本最大在野黨立憲民主黨和公明黨今日舉行黨魁會談，並宣布兩黨同意共組新政黨，以集結支持中間派政策的勢力，替即將到來的國會改選投下震撼彈。

根據《NHK》報導，新政黨成立後，立憲民主黨與公明黨將繼續存在，作為擁有參議院議員及地方議員的政黨開展活動。兩黨今後將制定新黨綱，同時逐步辦理所屬眾議院議員離黨加入新黨的程序，加速為國會改選備戰整備。

廣告 廣告

立憲民主黨黨魁野田佳彥表示，「我們雙方達成了共同創建新黨並一起奮戰的共識。這是將中道勢力置於政治中心位置的絕佳機會，我們必須凝聚出以國民生活為根基、能夠切實提升民眾生活的現實政策勢力。我將抱持強烈的決心，盡可能讓更多夥伴認同並加入新黨」。

野田佳彥指出，將繼續對其他政黨人士發出加入新黨的呼籲，「只要是有可能認同中道路線的人們，若能一起集結起來就再好不過了」。野田佳彥強調，新政黨將爭取在國會改選中成為第一大黨。

公明黨黨魁齊藤鐵夫則表示，在退出聯合政府後，「我們確定了以中道改革為軸心的大方針，並持續進行集結政治勢力的活動。在世界分斷與對立加劇、日本也出現政治右傾化的情況下，集結中道勢力極為重要」。

執政黨自民黨的態度

對於立憲民主黨與公明黨共組新政黨，自民黨政務調查會長小林鷹之表示，距離國會解散改選已經近在眼前，「我們當然會密切關注其他政黨的動向，但最重要的是自民黨自身要訴求什麼。我們會持續關注，但不會因此改變我們的政策」。

自民黨稅制調查會長小野寺則表示，「至今我們一直與公明黨合作進行選舉戰。這次如果公明黨採取相反的對應方式，我認為在選情接近的選區多少會產生一些影響。不過這件事尚未確定，所以我們希望繼續觀察局勢的發展」。

日本官房長官木原稔表示，已經注意到相關報導，但由於此事涉及政黨間的合作，「我們不願對此發表評論」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

高市早苗將解散眾議院！日媒曝「擬2月改選」盼增自民黨席次

高市交易觸發日幣匯率破159關卡！日本政府會干預嗎？專家解讀

高市早苗、李在明同台打鼓畫面曝！驚喜合奏BTS、獵魔女團