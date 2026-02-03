日本政壇馬不停蹄！共同社：18日召開特別國會選舉新首相

日本首相高市早苗2月3日赴埼玉縣東松山市，為自民黨候選人助選掃街拜票。路透社



日本國會眾議院改選將於8日舉行，10天後、將於18日召開「特別國會」，進行首相選舉，完成選出新首相的程序，以利2026年預算等政務銜接及推動。

共同社3日獨家報導，多名消息人士透露，政府及執政黨已拍板18日召開特別國會，以舉行首相選舉（首相指名選舉）。

國會舉行首相選舉後，首相當選人將立即著手組成內閣，並在皇宮舉行首相任命及內閣大臣宣誓儀式後，正式啟動新內閣。

若本屆政府繼續執政，即首相高市早苗領導的自民黨與盟黨維新會贏得選舉，並取得國會優勢，審議並爭取通過2026財政年度預算案將是優先要務。

廣告 廣告

目前國會有一項提案，建議將本屆會期延長至7月中旬，以確保會期約為150天，與國會常規會期相仿。

無論誰當選下一任首相，高市內閣都將繼續運作，直至新內閣組成，因此召開特別國會的日期由現任政府決定。

眾議院選舉結束後，朝野政黨將召開協商會議，預計內閣官房長官木原稔將宣布特別國會的召開日期，並討論會議議程。

64歲的高市去年10月4日當選自民黨總裁（黨魁），同月21日當選首相，締造自民黨史上首位女總裁及日本第一位女首相的歷史。

高市上月23日宣布解散眾院，本月8日舉行改選投票，解散到改選僅16天，創二戰後最短紀錄。此次眾院改選，到召開特別國會也僅相隔10天。

根據共同社民調，自民黨很可能單獨席次過半，並與維新會聯合執政。不過依據程序，即使執政聯盟獲勝，高市內閣也必須總辭，接著高市將在首相選舉中被選為第105任首相。

更多太報報導

日本知名「代理辭職」公司創辦人夫婦 涉違法收費介紹律師被捕

又是燃油開關？機師飛完反映有問題 印航停飛一架波音787客機

更新／法國檢方突擊搜索X平台法國分公司 馬斯克亦遭傳喚