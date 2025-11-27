日本政客「拒見」黃國昌？民眾黨急籲政府「滅火」遭酸

政治中心／于士宸報導

近期日本首相高市早苗拋出「台灣有事即日本有事」言論，導致中日關係逐漸緊張。民眾黨主席黃國昌昨日（25）受邀率青年團赴日進行交流訪問，卻遭媒體驚爆一行人遭多位日本大咖政客「拒見」。而民眾黨副秘書長許甫今日（26）也在臉書發文，指出民進黨政府的「涉外人士」冒犯失禮的把古屋圭司在內的國會議員們全都罵成「不親台的小咖」，怒批這番話有辱台日關係，呼籲政府出面滅火失言。對此，網友見狀後，留言刷一排炸鍋了。

廣告 廣告





日本大咖政客「拒見」黃國昌？民眾黨急籲政府「滅火」遭網酸：自認無能！

民眾黨主席黃國昌率青年團赴日進行交流訪問，期間卻遭媒體驚爆一行人遭多位日本大咖政客「拒見」。（圖／翻攝畫面）





民眾黨主席黃國昌最近不斷將「聯合政府」理念掛嘴邊，更親自率白營青年團赴日，接連拜會立憲民主黨、國民民主黨、參政黨、日本維新會等黨派的參眾議員。根據《NOWnews》報導指出，前白營主席柯文哲宣布參選總統時，曾訪問日本、並可拜會麻生太郎、野田佳彥等人；因此，黃國昌本想依樣畫葫蘆，拜訪野田佳彥、小池百合子及麻生太郎等親台派，結果全數遭到婉拒。對此，有知情人士指出，黃國昌身為我國第3大黨領導人，日本在野黨主席理應都會利用空檔時間，盡可能安排見面；不過，黃這次主要是帶領青年團、整個訪團只有2位紅職，日方可能判斷，由黨主席層級接見不甚妥適。據悉，民眾黨這次出訪，仍是按照過往模式，由外交部提供日本議員辦公室窗口、並由黨部自行聯繫，最後仍是由外交部協助。另外，有涉外人士指出，黃國昌雖以國會議員身分安排訪日，但訪問名單根本沒有突破，有如過水、只有個人造勢的效果。針對民眾黨會面失敗，許甫今在臉書指出民進黨政府的「涉外人士」冒犯失禮的把古屋圭司在內的國會議員們全都罵成「不親台的小咖」，認為這樣的失言有損國譽，呼籲總統府、外交部出面滅火。

日本大咖政客「拒見」黃國昌？民眾黨急籲政府「滅火」遭網酸：自認無能！

民眾黨副秘書長許甫指出，民進黨政府的「涉外人士」指日方友人為「不親台的小咖」有辱台日關係，呼籲政府出面滅火。（圖／翻攝畫面）





貼文曝光後，網友紛紛詐鍋，留言痛批：「就沒人要見他，是事實，是要澄清什麼，為啥氣噗噗？！？！」、「國際關係平日就要經營，像這種有事才想到人家、只想炒短綫經營，吃閉門羹是應該的」、「丟臉丟到國外去」、「民眾黨就是一群巨嬰」、「這時候才要外交部？自認無能！」、「什麼都要賴給民進黨，自己有出息點才能讓別人看得起好嗎！」、「又要怪政府了，這麼沒擔當的人回家洗洗睡吧還想選新北市長」。





原文出處：日本大咖政客「拒見」黃國昌？民眾黨急籲政府「滅火」遭網酸：自認無能！

更多民視新聞報導

黃國昌「合照高市辦公桌」！他列「2觀點」籲日小心1事

「高鐵罰站」為作秀？她喊話黃國昌別演了：真的很膩…

高市熱線川普曝「關鍵訊息」！他揭電話外交「3結論」

