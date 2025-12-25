日本政局轉換 矢板明夫：更願承擔國際責任

▲矢板明夫認為，高市早苗當選日相一事，對台日關係無疑是正面發展。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 2025年即將畫下句點，日本資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫在平安夜發文，回顧已過一年，日本、台灣經歷的動盪與轉變，提到高市早苗當選日相，對台日關係無疑是正面發展。

矢板明夫24日深夜在臉書粉專發文，說近幾年都會固定捐款給10個台灣公益團體，包括「犯罪被害人保護協會」，尤其台北剛發生令人心痛的張文攻擊事件，更應給予被害人及其家屬支持。今年也是他創辦的印太戰略智庫逐漸成形的一年，分別在台北、東京舉辦了2場以「半導體同盟」為主題的研討會，認為半導體不只是產業議題，也牽涉到安全與信任，能夠促成這樣的對話，他深感榮幸。

矢板明夫坦言，雖然這一年也有不如人意的地方，比如大罷免並沒有通過，但不失為民主過程中的一次學習，社會的改變從來不是一蹴可幾，需要更多耐心與持續的努力。而今年讓他感到高興的一件事，就是日本史上第1位女首相高市早苗的誕生，象徵日本正朝著「更清楚表達立場、也更願意承擔國際責任」的方向前進。

至於要來的2026年，矢板明夫透露，印太戰略智庫的很多計劃已經啟動，比如1月9日將舉辦「應該如何與中國打交道」研討會，邀請美日台學者與政治人物，理性討論中國相關議題。希望新的一年，社會能多一些冷靜的討論，少一些對立，台海局勢穩定，大家都能平安健康。

