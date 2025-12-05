日本政府公開內閣成員資產總額 小泉進次郎居冠、高市早苗排第十

日本政府5日公佈了首相高市早苗及其18名內閣成員包含家人的資產情況，平均資產為6,641萬日圓（約1340萬元新台幣），較石破茂第二屆內閣時期的平均資產6,517萬日圓（約1315萬元新台幣）些微增加。

日本政府公開高市內閣所有成員的資產總額。（圖／NNN）

據《日本經濟新聞》報導，防衛大臣小泉進次郎的資產總額最高，達2.7248億日圓（約5,500萬元新台幣），另有五名內閣成員的資產超過1億日圓（約2千萬元新台幣）。高市早苗以3,206萬日圓（約646.7萬元新台幣）的資產位列第十。

廣告 廣告

高市早苗申報了位於奈良市價值1,142萬日圓（約230萬元新台幣）的土地和建築物，以及兩輛汽車。她表示自己沒有持有任何證券或股票。她的丈夫、前眾議院議員山本拓申報了位於福井縣鯖江市價值1064萬日元（約214.6萬元新台幣）的土地和建築物，以及1千萬日圓（約201.7萬元新台幣）的定期存款。

資產總額最高的小泉進次郎，全部資產都登記在其妻子瀧川克里斯汀名下，具體包括7,000萬日圓（約1,412萬元新台幣）的政府債券、7,764萬日圓（約1,566萬元新台幣）的公債以及1.2484億日圓（約2,500萬元新台幣）的其他證券。他還持有700股東京地鐵股票。

小泉進次郎資產總額最高。（圖／NNN）

排名第二的是外務大臣茂木敏充，資產總額為1.9397億日圓（約3,900萬元新台幣），其中包括1.7894億日圓（約3,600萬元新台幣）的證券和其他資產，以及位於栃木縣足利市的1,503萬日圓（約303萬元新台幣）房地產。他還持有五家公司共計24.33萬股股票。

排名第三的是總務大臣林芳正，資產總額為1.5088億日圓（約3千萬元新台幣），包括價值1.3788億日元（約2,800萬元新台幣）的房地產、1300萬日元（約262萬元新台幣）的存款、高爾夫球會員資格以及股票。

延伸閱讀

輝達有望1月簽約 蔣萬安邀黃仁勳參加尾牙兼簽約

輝達Rubin點名M9、Q布 台廠唯一供應商曝光！

罕見同調！美兩黨推法案 聯手阻川普「鬆綁對陸AI晶片管制」