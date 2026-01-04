日本政府將提高外國人取得居留權難度 要求日語程度並學習社會規則

高市早苗內閣 圖：翻攝自首相官邸的Ｘ

[Newtalk新聞] 日本高市早苗當局本月將召開相關內閣會議，收緊居留資格的申請條件，防止無居留身份者滯留日本，同時也將加強共存措施，避免被指責為「排外」。

《日本經濟新聞》報導，政府將收緊永久居民身分的授予條件，並正在考慮將日語能力納入其中。目前的入國管理局的指導方針，並未規定具體的日文程度要求。一位入國管理局高級官員表示：「如果長期居留者不會說日語，他們可能會被當地社區孤立，並容易與居民發生衝突。」

廣告 廣告

新的指導方針還將嚴格執行變更為永久居民身份所需的「最長居住年限」。例如，「教授」身分的允許居住年限分為五年、三年和一年，只有居住滿五年的人才能變更身分。目前，永久居留權可作為例外情況授予，最長可達三年。

除永久居留權外，第二常見的身份類別「工程師/人文/國際服務專家」也將加強。雖然該資格旨在適用於工程、翻譯等高度專業化的職業，但入境事務處認為部分申請人從事的是非技術性工作。因此，將考慮採取措施防止無有效簽證就業。

對於「國際學生」，兼職工作的許可方式將進行修訂，以防止非法就業。目前在入境機場申請工作許可即可獲批的製度將被廢除，取而代之的是入境事務處將根據申請人的教育程度等因素逐案審核申請的制度。

收緊申請要求將著重加快速度，透過修訂部令及修改相關指引來實現。相關法規的加強將以無需修改法律為前提。在許多情況下，居留資格的要求由部令或入國管理局的指導方針規定。

同時，入籍（即獲得日本國籍）的審查程序也將有所變動。居留年限要求將從目前的「五年以上」延長至「十年以上」。運動員將獲得例外。

此外，也將加強促進共存的措施，包括提供學習日語的機會。

高市政府在提高獲得居留資格的難度的同時，也將創造一個外國人學習日語和社會規則的環境。這將有助於他們與當地居民順暢溝通，並更容易融入日本社會。此舉也旨在防止排外情緒在日本蔓延。

日本政府即將推出一項旨在教導日語、日本文化和規則的課程。目標學員的居住身份和開課日期將在未來確定。此外，小學和初中入學前的兒童也將有機會學習基礎日語。

目前，外國人的日語教育主要依靠地方政府和志工。社群媒體上也經常出現關於外國人群體與當地居民之間衝突的貼文。

三菱日聯研究顧問公司（Mitsubishi UFJ Research & Consulting）專門研究外國人居留政策的高級研究員加藤真

表示：「政府在日語教育方面發揮主導作用，這是一個進步。」 他補充說，下一個問題將是誰來提供課程以及如何支付費用。

加藤真指出其他國家的案例。例如，韓國提供一些項目，幫助人們了解語言和社會。在韓國居住滿90天或以上的長期居民以及入籍不滿三年的外國人可以根據自身意願參加這些計畫。原則上，政府承擔費用，這些項目在2024年之前都是免費的。之後，開始收費。

德國則要求希望在該國定居的外國人參加語言和法律體系學習計畫。不參加這些項目將受到處罰，例如限制延長居留期限。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

統一教3千頁文件曝光 支持290名自民黨議員 高市早苗被提32次

高市早苗與川普通話敲定春季訪美 日媒：可能交換中國環台軍演看法