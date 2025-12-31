日本政府對中共軍演表態了！ 指「期盼台海問題和平對話解決」

日本外務省對中共軍演表示意見了，外務省發言人北村俊博表示，日本政府的一貫立場，是希望台海議題能夠透過對話，以和平方式解決。

共軍在台灣周圍舉行大規模軍演，日本政府今（31）日正式表態。外務省表示，共軍的軍演，升高了台灣海峽的緊張局勢，日方已向中方傳達了關切態度，並且強調，台海和平穩定對國際社會至關重要。

外務省發言人北村俊博表示，日本政府認為，大陸軍事演習可能對區域穩定造成影響，並且再次強調，日本的一貫立場，是期待有關台灣的議題，能夠透過對話，以和平方式解決。

日本政府同時表示，台灣海峽的和平與穩定，不僅對日本至關重要，對整個國際社會同樣具有重大意義。日方將持續以高度關切的態度，密切注意相關動向。