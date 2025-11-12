日本政府擬調漲出國稅 外國客要收3000日圓

▲為了應對「觀光公害」問題，日本政府正在考慮調高「國際觀光旅客稅」（俗稱「出國稅」）。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本政府正在考慮調高「國際觀光旅客稅」（俗稱「出國稅」），並計畫將新增稅收用於應對「觀光公害」（過度旅遊，overtourism）。此舉的目的是向訪日外國遊客增加稅負，但由於日本人也需支付出國稅，為避免抑制日本國民出遊，政府同時考慮降低護照發行手續費的方案。

出國稅擬提高至3000日圓以上

根據每日新聞報導，日本政府2019年起向訪日外籍客與出境旅客，開徵每人1000日圓（約台幣204元）的「出國稅」。這為日本政府在2023年度帶來399億日圓的稅收。

目前日本政府正在推動討論2026年度稅制改正大綱，考慮將稅額提高至3000日圓以上，以加強應對交通擁堵和不文明行為等過度旅遊問題。日本首相高市早苗在就任首相前，也曾在9月30日的自民黨總裁選舉的辯論會上曾發言表示：「即使將出國稅提高到3000日圓，我也希望使用這筆財源。」

然而，由於出國稅日本人也需支付，因此有人擔心提高稅額會抑制日本國民出國旅遊。作為應對措施，政府正在考慮一項方案：利用提高出國稅所增加的部分收入，大幅降低日本護照的發行手續費。

目前10年期護照的發行手續費為1萬5900日圓，其中約1萬日圓用於保護本國國民的措施。政府相關人士表示，透過撥用出國稅的增收部分，護照發行手續費有可能最高可降低約1萬日圓。

簽證費與免稅制度也將調整

此外，日本政府已確定方針，將在下一年度內提高訪日外國人簽證的申請手續費，並朝著大幅提高至與歐美水準相當的方向調整。如果實施，將是自1978年以來首次調高。政府也決定在下一年度內，將外國人在日本購買商品的消費稅免稅，改為出境時才退還免稅額，以防止外國人不正當轉售商品獲利。

這些要求訪日外國人增加負擔的政策，雖然有可能減輕觀光公害，但也可能導致外國人減少訪日。政府內部也有聲音呼籲應謹慎討論，認為「必須充分顧及外國人和觀光業者」。

經濟學家：應設立高額「入境稅」而非提高「出國稅」

經濟評論家門倉貴史認為，如果目的是確保過度旅遊對策的財源，與提高日本人也須支付的出國稅相比，新設針對外國人的高額入境稅效果會更大。

門倉貴史指出，由於日圓持續處於歷史性低位，對外國觀光客來說，日本旅遊相當划算，這是造成過度旅遊的一大主因。即使將出國稅從1000日圓提高到3000日圓，仍感覺價格便宜。相反地，對於日本人來說，日圓貶值已經使海外旅行變得相當昂貴，再增加出國稅的支付只會增加負擔。而且，日本人支付的出國稅如果用於過度旅遊對策，將會導致稅收負擔與受益不一致。

門倉貴史表示，如果設定每人1萬日圓等高額的入境稅，既能確保過度旅遊對策的財源，也能透過提高日本旅遊成本來抑制訪日外國遊客，從而預防過度旅遊的發生。

