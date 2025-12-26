日本政府新年度的國防預算創新高 因應最大戰略挑戰

日本財務省承諾在明年3月前實現2%的軍費成長目標，比原計畫提早兩年。（攝影／鄭國強）

在日本與中國的緊張關係升級的時候，東京政府批准新年度創紀錄的國防預算，日本政府通過2026財年預算案也創新高，金額高達122兆日元，創歷史新高。

《美聯社》與《Nippon.com》報導，日本政府周五（12月26日）內閣會議上通過2026財年預算案，一般帳戶支出高達122兆日圓，創歷史新高。

這筆預算超過2025財年預算案的115.2兆日圓日元，將為連續第二年創下歷史新高。

廣告 廣告

2026年4月開始的新財政年度預算草案包含應對通膨的措施。自去年10月上任的手向高市早苗以來，政府致力於推行「負責任且積極主動」的公共財政。

日本批准創紀錄的2026年度國防預算，超過9兆日圓（約858億美元），使日本成為繼美國和中國之後全球第三大國防支出國。（攝影／鄭國強）

受通膨影響，社會安全支出預計將創歷史新高。由於日本央行結束大規模貨幣寬鬆政策、推動政策正常化，利率上升，公債利息升高，2026年度償債的支出也將首次突破30兆日圓。

這將是高市早苗執政以來編製的首份國家預算。政府計劃將預算案提交給明年1月召開的國會例會，力爭在3月31日本財政年度結束前獲得通過。

值得一提的是，日本批准創紀錄的2026年度國防預算，超過9兆日圓（約858億美元），使日本成為繼美國和中國之後全球第三大國防支出國。

在美國施壓要求日本提高國防預算之際，近幾個月來，日中之間的外交緊張局勢也不斷升級。

國防預算將用來加強日本反擊能力和海岸防禦，為此，日本計劃在地區緊張局勢加劇的情況下，增購巡航導彈和無人武器。

2026財年（始於4月）的國防預算案比2025財年增長9.4%，象徵日本正在進行的5年計劃進入第4年，該計劃目標是將年度軍費支出提高一倍，達到國內生產毛額（GDP）的2%。

增購導彈和無人機，加強海岸防禦

在美國要求日本增加軍費的壓力下，日本財務省承諾在明年3月前實現2%的軍費成長目標，比原計畫提早兩年。

日本也計劃在2026年12月前修訂現行的安全和防衛政策，以進一步加強本國軍事力量。新的預算計畫撥款超過9,700億日圓（約92億美元）用於加強日本的「防區外」飛彈能力。

日本自行研發的11型飛彈，而最新的12型飛彈將於2026年3月部署在日本西南部的熊本縣。（攝影／鄭國強）

其中包括斥資1,770億日圓（約17億美元）購買日本自主研發升級的12型艦對艦飛彈（Type 12 SSM），飛彈射程約1000公里。12型飛彈是日本三菱重工研發的一款先進反艦飛彈，具有高精度、遠射程、反艦與對地攻擊能力。

日本安全戰略將中國列為最大挑戰

首批12型飛彈將於2026年3月部署在日本西南部的熊本縣，比原計劃提前一年，日本正在加快該地區的飛彈建設。

當前，日本安全戰略將中國列為最大的戰略挑戰，並呼籲日本自衛隊在與美國的安全同盟框架下承擔更多進攻角色。

部分原因是由於日本人口老化和減少，以及軍隊人員不足，日本政府認為無人武器至關重要。

日本防衛省官員表示，為了保衛海岸線，日本將斥資1,000億日圓（約9.54億美元）部署名為「盾牌」（SHIELD）的大規模無人空中、海上和水下無人系統，用於監視和防禦，該系統計劃於2028年3月投入使用。

為了加快部署速度，日本最初計劃主要依靠進口，可能來自土耳其或以色列。

(原始連結)





更多信傳媒報導

氣溫驟降》「2款氣喘藥」退出台灣...百萬病患恐無藥可救 醫批健保價太低

1219隨機襲擊》卓榮泰率閣員默哀 內政部動員萬人維護跨年元旦 北捷舉行高強度演練

烏克蘭無人機再傳捷報 協同「暴風之影」突襲俄羅斯多處能源設施

