日本政府最新民調！中國威脅超越北韓核武 民眾對自衛隊支持度創歷史新高

日本大眾對於國家安全的憂慮出現顯著轉向，中國成為日本民眾心目中的首要安全隱憂。（翻攝自高市早苗 X）

日本政府今（9日）公布最新民調顯示，日本大眾對於國家安全的憂慮出現顯著轉向，中國日益擴張的軍事實力已正式超越北韓的核武威脅，成為日本民眾心目中的首要安全隱憂。

在受訪的1,534位民眾中，高達68%的人對中國軍事技術的提升，以及其在日本周邊與南海頻繁的活動感到不安，此數據較3年前的61%明顯攀升。

《路透社》報導，這項民調始於去年11月6日，時機極為敏感，恰逢首相高市早苗針對台海局勢發表強硬言論，引發日中外交關係劇烈震盪。當時首相高市早苗表示，若台灣遭受攻擊並危及日本生存，東京不排除出兵應對。此話一出，北京隨即採取一系列報復手段，包括要求撤回言論、發布旅遊警告，並威脅限制工業關鍵原料稀土的出口，甚至在台海周邊發動大規模軍事演習。

廣告 廣告

在此國際局勢動盪之際，日本國內對軍方的信賴感也創歷史新高，高達94%的民眾對自衛隊抱持正面評價。隨著民意基礎的鞏固，高市政府正積極籌備下一階段的防衛計畫，準備進一步擴增國防預算。

儘管日本憲法仍保有和平條約限制，但為了應對東亞領土野心的挑戰，日本正推動將國防支出翻倍至GDP的2%以強化威懾力。然而，此舉也引來北京的嚴厲譴責，指責日本挑動區域對立，並警告其若介入台灣事務將面臨慘重後果。

更多鏡週刊報導

再度報復「台灣有事」？中國刁難日本清酒、加工品 挑剔要求補件通關受阻

濟航空難調查報告顯示「人禍」 韓國會議員：若無混凝土土墩可能全員生還

名媛不滿婚前被討藍寶堅尼 上市櫃富二代挨告喊冤！豪門婚慘淪財產大清算