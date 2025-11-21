日本政府準備動手了？日圓又跌到關鍵價，投資人警惕週末夜「突襲」干預匯率
日圓匯率近期跌跌不休，就在美元兌日圓突破157關口之後，日本財務大臣片山皋月今（21）日對市場發出迄今為止最強烈的警告訊號，引發投資人高度警覺，緊盯日本政府是否會在連假之前的週末夜出手「突襲」。
根據片山皋月形容，她對近期外匯市場「極度單邊且迅速」的波動感到擔憂，政府將在必要時採取適當行動應對投機交易，這與9月發布的《日美聯合聲明》中闡述的方法一致，「既然聯合聲明明確包含外匯干預，那麼自然也是可以考慮的選項。」
似曾相識的關鍵時刻 日本當局會進場干預匯市？
許多交易員將160視為日圓匯率的關鍵價，日本政府去年曾經在此水準出手干預匯市，其中一次就是發生在週末前的週五深夜，而下週一，日本又將迎來「勤勞感謝日」的補休假。
以往在連假前夕，市場上的流動性可能減少，這為日本當局提供潛在的干預機會，因為在交投清淡之際進場，能對市場造成更強、更迅速的影響力。
除非央行升息 否則貶破160只是遲早的事？
日圓目前面臨多重利空，除了經濟表現差強人意，市場認為日本首相高市早苗推行的刺激政策，將使日本央行無法如期升息，而在另一廂，美國聯準會的降息預期已經明顯降溫，這讓投資人更有理由看空日圓匯率。
「日圓正變成一種極具投機性的工具。」澳洲國民銀行（National Australia Bank Ltd.）外匯策略師羅德里戈·卡特里爾（Rodrigo Catril）表示，除非伴隨財政或貨幣紀律，否則日本當局的干預行為只會提供做空日圓的機會，「如果日本央行選擇升息，日圓或許可以收復150關口，否則貶破160只是遲早的問題。
身兼高市早苗旗下「日本成長戰略本部」成員的法國農業信貸銀行（Credit Agricole）首席日本經濟學家會田卓司（Takuji Aida）日前表示，日本當局可能會在日圓觸及160前就採取行動。
日本官員的措辭變化 暗示出手干預的可能性
從歷史經驗來看，日本官員不會承認所謂的匯率防線，只是不斷強調當市場出現突發性、無序性或投機性波動時才會採取行動。而在直接干預之前，官員通常會循序漸進地向市場發出警告，透過不同措辭暗示距離實際行動的接近程度。
市場分析，當日本官員從描述貨幣市場轉向談論採取行動時，就是一個關鍵訊號。在初始階段，官員們會先重申G20政策核心的基本原則，例如「外匯水準應由市場決定」、「匯率劇烈波動會對經濟產生負面影響」。
當行情波據加劇之際，官員的措辭也會產生微妙變化，像是「我們正在密切關注外匯市場」、「持續觀察外匯市場對於經濟的影響」。
如果情勢升溫，或是官員認為行情已經脫離基本面，他們使用的字眼可能會更為強烈，例如，「日圓走弱的負面影響正變得更加明顯」、「我們對於匯率走勢深感擔憂。」
一旦官員暗示將採取行動，代表進場干預的可能性提高，例如「不能容忍投機性舉動」、「不排除任何應對過度波動的手段」、「如有需要，我們隨時準備採取行動」。
整體而言，日本政府正逼近政策選擇的臨界點，是否動手、何時動手，除了要在市況失序前扳回主導權，也攸關政策可信度。對於押注日圓行情的投資人來說，只要日本央行不啟動更明確的政策轉向，日本當局每一次的干預不排除仍可能被視為短線反彈的空點。值此關鍵時刻，真正的「攻防戰」才剛開始。
