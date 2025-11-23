日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」 狠打臉中共

國際中心／黃韻璇報導

中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消。對此，日本外務省21日直接公布日本警察廳的統計數據，打臉中國政府。

據日本《讀賣新聞》報導，21日，日本外務省公布日本警察廳的統計數據，透露今年日本境內發生「中國公民受害」的暴力犯罪案件，數量與過去兩年相比，呈現下降趨勢，打臉了中國政府此前所說「針對中國公民的犯罪案件增多」的說法。

廣告 廣告

日本外務省公布日本警察廳的統計數據，打臉了中國政府此前所說「針對中國公民的犯罪案件增多」的說法。（示意圖／PIXABAY）

日本公布的真實數據指出，日本境內發生「中國公民受害」的暴力犯罪案件，2023年、2024年發生15起謀殺案，2025年1月至10月發生7起謀殺案，去年同期2024年1至10月則是14起，數據明顯下滑。

此外，在日中國人受害的搶劫案，2023年有31起、2024年有27起，2025年1至10月則有21起，同樣是呈現逐年下滑的態勢。

日本外務省強調，「中國政府的聲明讓人誤以為今年針對中國公民的犯罪案件有所增加，但這並非事實」。日本外務省解釋道，確實存在一些涉及中國公民的案件，「其中一些案件的主要嫌疑人是中國人」。此外，外務省更將訊息同時以中、英文雙語發布，目的就是為了對抗中國的「宣傳戰」。

更多三立新聞網報導

范冰冰奪影后喊中國引熱議！他讚「這就是金馬獎的價值」：只看演技頒獎

台灣跟日本以前沒這麼好！他憶14年前這一事：震驚了日本人

賴清德吃日本海鮮照！衝破1500萬次瀏覽、20萬讚 網驚：九成日本人

美語老師定居台灣！嘆「此生最後悔決定」狂列4缺點 眾人驚呆：好中肯

