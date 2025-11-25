日本政府答辯書指：對台灣的一貫見解不變

共同社報導，日本政府今天(25日)在內閣會議上敲定答辯書，關於首相高市早苗稱「台灣有事」可能構成「存亡危機事態」的國會答辯表示「這並不意味著改變政府的一貫見解」。

日政府：未改變既有立場

該答辯書回答了公明黨主席齊藤鐵夫的書面質詢。齊藤詢問了日本政府關於存亡危機事態認定標準的見解是否維持不變。

齊藤在國會內對媒體表示：「能確認到政府見解沒有改變非常重要。必須向世界和周邊國家進行詳細說明。」

答辯書強調了一貫立場，對於是否屬於存亡危機事態「將根據事態的個別具體狀況，由政府對所有資訊進行綜合判斷」，指出「政府見解完全維持不變，並未考慮需要調整或重新探討」。

答辯書還指出，台灣海峽的和平與穩定「對我國的安全保障乃至整個國際社會的穩定很重要」，表示「期待問題通過對話和平解決」。

高市本月7日在眾議院預算委員會針對「台灣有事」（發生緊急狀況）答詢，「如果是動用戰艦，伴隨使用武力的情況，我認為有可能構成存亡危機事態」。

高市和川普通話 未提有否談台灣

另外，香港明報報導，日本首相高市早苗今天與美國總統川普通電話，是因高市發表「台灣有事」言論引發日中關係緊張以來，首次與川普對話。高市隨後向記者表示川普在通話中簡要說明了近期中美關係狀況，但她未透露更多細節，也未透露雙方有否談及台灣。高市稱：「川普提到他和我關係非常好，隨時都樂意接到我的電話。」

另一方面，川普24日和中國國家主席習近平通話，根據中國官媒新華社報導，習近平在通話中告訴川普，「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」。

川普和習近平通話後，在社群媒體「真實社群」(Truth Social)發文，宣揚美中貿易談判取得的進展，但並未提及台灣。

另外，關於中國駐日本大使館發帖提及聯合國憲章的「敵國條款」認為有權對日本等二戰戰敗國實施軍事行動，日本官房長官木原稔今天在記者會上稱「無法接受與事實不符的中方主張」。(編輯：鍾錦隆)