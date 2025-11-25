日本政府：高市「存亡危機事態」答詢未改變既有立場

（中央社記者戴雅真東京25日專電）日本政府今天書面答詢公明黨代表齊藤鐵夫提交的質詢書，表示日本首相高市早苗有關「存亡危機事態」的國會答詢「並未改變政府的一貫見解」。

日本經濟新聞報導，齊藤鐵夫在質詢書中提問，政府是否維持既有可行使集體自衛權的「存亡危機事態」認定標準。

高市本月7日在眾議院預算委員會針對「台灣有事」（發生緊急狀況）答詢，「如果是動用戰艦，伴隨使用武力的情況，我認為有可能構成存亡危機事態」。

日本政府在今天公布的答詢書中表示，「不認為需要重新檢討或修正」既有認定標準，強調「存亡危機事態」的認定，應依據「個別具體狀況，綜合政府掌握的全部資訊，客觀且合理地做出判斷」，強調高市的答詢也基於同樣精神。

答詢書並指出，「台灣海峽的和平與穩定，不僅對日本的安全保障，對於國際社會整體的穩定而言也十分重要」，重申希望透過對話以和平方式解決的一貫立場。

齊藤鐵夫今天受訪表示，希望政府能「持續向國際社會耐心傳達，政府見解並未改變」。對於持續惡化的日中關係，他表示，「這是基於誤解發生的摩擦」。（編輯：陳慧萍）1141125