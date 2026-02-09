即時中心／張英傑報導

這次日本眾議院大選，日本首相高市早苗率領的自民黨，拿下316席的好成績，讓國際社會為之側目！資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫今（9）日出席中央廣播電台舉辦的座談會時，他直言，未來「日本重返政治大國，亞洲進入高市時代」；對於台日互動關係，矢板明夫提出自身觀察認為，高市早苗一直支持台灣，而這次的大選反映出，日本民意支持高市早苗「親美、抗中、挺台」路線。





為了深入探討日本政壇在眾議院改選後的局勢變化與未來走向，央廣9日上午9時30分在央廣4樓國際廳舉辦 「日本眾議院改選 高市新時代來臨」座談會。座談會由央廣董事長賴秀如致詞，並由總台長張瑞昌擔任主持人，會中邀請多位跨領域專家學者參與與談，包括立法院外交國防委員會委員陳冠廷、印太戰略智庫執行長矢板明夫、開南大學副校長暨國家區域發展研究中心主任陳文甲，以及淡江大學全球政治經濟學系副教授徐浤馨。

日本眾議院選舉自民黨大勝 打破和平憲法束縛

矢板明夫認為，這次選舉對高市早苗而言，是場政治豪賭，高市早苗任職首相僅3個月，而且在日本氣候最冷，有些人無法出投票的情況下解散國會，「這場豪賭，沒想到會贏得這麼多」，自民黨贏得316席，拿到眾議院3分之2以上席次，是日本戰後得到最高的席次，超過小泉純一郎跟安倍晉三任內的席次。

快新聞／日本政治再起！矢板明夫：高市早苗引領「親美抗中挺台」風潮

高市早苗（左），矢板明夫（右）。（圖／翻攝自X@高市早苗、矢板明夫臉書）

關於這次選舉背後意涵，矢板明夫指出，「日本重返政治大國，亞洲進入高市時代」；日本有所謂的「和平憲法」，讓日本只是經濟大國，而非政治大國，然而作為一個真正國家，需要經濟跟軍事手段，日本從來沒有軍事手段，被外界稱為「單肺國家」，不能劇烈運動，政治上很多重要場合，日本無法參與。

矢板明夫：日本重返國際舞台、挑戰中國孤立

接著，矢板明夫進一步說，高市早苗重視國防，雖然離修改憲法還有距離，修改憲法需要參議院席次的3分之2，不過，高市早苗可以修很多周邊的法，擴大憲法解釋，可以做很多事，高調重返軍事大國、政治大國，日本重新變成戰後80年以來，重新站上國際政治舞台，這跡象會越來越明顯；當中國孤立於國際主流社會，高市早苗可以帶領日本成為亞洲新盟主，也符合高市早苗的政治理念。

對於台日互動關係，矢板明夫提出他的觀察指出，高市早苗一直支持台灣，去年在日本國會力挺台灣的發言，是日本政府的正式立場，今後會不停被各國政府引用跟反映在相關政策之中，雖然中國一直要求高市早苗撤回發言，但是高市早苗堅決不撤回，然後解散國會，得到日本民意強烈支持，換言之，日本民意支持高市早苗「親美、抗中、挺台」路線，高市早苗會在這路線上走很遠。

