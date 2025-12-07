日本故鄉稅贈品花招百出！這縣市好友台推「滷肉飯靴」超吸睛

埼玉縣所澤市故鄉稅贈品為一雙極其逼真的「滷肉飯靴子」。圖／翻攝自網路

日本推行「故鄉稅」已長達17年，讓民眾就算移居外地，透過捐款回饋家鄉，也能替自己減稅，地方政府則會提供「贈品」，如肉類、海鮮、水果、生活用品，部分地區甚至與知名動漫IP合作，推出專屬當地特色的商品。然而，埼玉縣卻異想天開，把台灣小吃「滷肉飯」結合「靴子」，推出獨具特色的「滷肉飯靴子」，逼真模樣引發熱議。

埼玉縣所澤市近期公開故鄉稅贈品，為一雙極其逼真的「滷肉飯靴子」，只要設籍於當地且居住外地的民眾，捐贈11.8萬日圓（大約2.37萬元新台幣）就能獲得。

該商品介紹寫道，這雙滷肉飯靴子以「溏心蛋」為主軸，並結合台灣經典名菜滷肉飯，「逼真地還原了滷肉的光澤和八角的香氣」。此外，也因為「食物模型製作」源自於日本，甚至聞名世界，因此製作時不僅注重品質，更追求原創性。

公告也指出，因訂做需要時間，請先在備注欄告知尺寸，介於22.5cm～28.0cm都可選擇，唯一要注意的是「雖然靴子本身很結實，但表面圖案並非特別耐用」。

故鄉稅是什麼？各地特產大不同

因應大量人口為了就業遷居大都市，導致家鄉稅收減少，日本自2008年起推出「故鄉納稅」（ふるさと納税），民眾向地方政府購買特產、捐款等方式，扣除2000日圓（大約新台幣400元）基本費，其餘可在隔年減稅。

各縣市也會推出當地最受歡迎的特產作為贈品，如宮崎、三重、滋賀縣的高級牛肉切片、燒肉組合，北海道各地區大多以大顆生時級干貝、帝王蟹腳、鮭魚卵為主。此外，山梨有葡萄、和歌山有蜜柑、岡山有白桃，以拉麵聞名的縣市推出拉麵組合，部分縣市則推出住宿券、刀具等生活用品。

日本總務省於7月31日公布，2024年度的故鄉納稅總額為1兆2727億5200萬日圓（大約約25.63億元新台幣），較前一年度增長約1.1倍，已連續五年創下歷史新高。有專家分析，除了制度的認同度高之外，物價高漲也連帶影響民眾擴大使用故鄉稅。

台灣也想推故鄉稅？盼能解決城鄉落差

本土派智庫「台灣經濟民主聯盟」（簡稱經民連）11月25日召開記者會，批評藍、白在《財劃法》統籌分配款獨厚台北、新竹縣市、花蓮與台東，呼籲民進黨團參考日本「故鄉稅」制度。

經民連智庫召集人賴中強指出，希望能將個人綜合所得稅的11%，由中央統籌分配予地方，且不超過新台幣110萬元之限額內，指定歸繳予特定地方自治團體，促進區域與城鄉發展，同時也能鼓勵地方創生與在地產業發展。



