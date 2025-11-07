日本教師涉分享偷拍女童畫面 群組7成員全數落網

（中央社東京7日綜合外電報導）日本先前發生教職員涉嫌偷拍女童，並把偷拍畫面上傳到社群媒體群組的事件，震驚日本社會。愛知縣警方昨天逮捕此案第7名成員，宣告這個群組的成員全部落網。

「朝日新聞」今天報導，名古屋市某間市立小學一名教師，於今年3月涉嫌毀損物品而被捕。警方在搜查過程中，查獲共享偷拍女童畫面的教師群組，此事因而被揭發。而群組成員過去一段時間陸續被逮。

愛知縣警方表示，昨天被捕的第7名群組成員為岡山縣備前市某市立小學一名27歲男教師，原因是他疑似在住處持有1個內容為未滿18歲少女更衣的影片，涉嫌違反兒童買春與兒童色情禁止法。

犯嫌向警方承認犯行，並供稱「為了滿足自己的性慾，所以保存檔案」，並宣稱影片中的少女不是自己任職學校的女童，而是「從網路取得的檔案」。

犯嫌也供稱，「先前得知全國各地的教師因為偷拍等行徑而被捕的新聞，我看到新聞時也開始擔心自己哪天會被逮，所以已經處理掉保存偷拍畫面的隨身碟」。他宣稱，隨身碟內容是從網路上取得的偷拍畫面，但是「捨不得」丟棄這次被警方查獲的檔案。

而警方在調查過程中，從群組成立者的口中得知群組創建的經過。名古屋市某市立小學一名42歲男性前教師，供稱自己創建群組。他已丟掉飯碗，且被依「性姿態攝影處罰法」問罪。

警方說明，這名42歲前教師於2020年到2021年左右，在社群媒體發文提及教育相關內容之外，也發出跟性相關的PO文，而後者獲得廣大迴響，使他進而創立發布這些內容的帳號。

他後來陸續邀請同為教師的「同好」加入群組。群組成員接著在2024年達到7人，他們分別是愛知縣、神奈川縣、岡山縣、東京都、北海道共5個地區的國中小教師，但他們互不相識。他們今年8月上旬，還把交流場所移到另一個社群媒體。

群組成立者當時還在群組內發文，「考量工作性質，無法公開談論很多事情，但我希望能夠在這邊暢所欲言。」而群組內則出現成員等人偷拍的檔案。

關於這些人犯案的動機，愛知縣警方表示，群組成立者宣稱，「我想藉共享祕密獲得快感」；另一名群組成員、神奈川縣橫濱市37歲男性前教師則表示，「受到其他成員的發文影響，希望被認同」等。這名37歲前教師在事發後被革職，已被依不同意猥褻罪等罪名問罪。

警方也指出，有成員表示，「幾乎沒發言」；昨天被捕的岡山縣男教師則說明，「自己沒提供（檔案）」。

愛知縣警方表示，被群組內的教師偷拍等受害的兒童逾35人，警方目前仍在調查涉案教師共享的檔案數量，將會持續追查以釐清事件全貌。（編譯：楊惟敬）1141107

發現兒少性剝削,請撥打110、113。