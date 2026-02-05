日本文具龍頭PLUS送愛總統府！捐贈800份開學禮助弱勢學童勇敢追夢

▲副總統蕭美琴親臨普樂士攤位，對企業投入公益、守護兒童的行動表示高度肯定。

【記者 陳顗喆／台北 報導】在農曆年前的溫暖午後，總統府南北苑迎來了「2026 奔向幸福嘉年華」。全球文具領導品牌「台灣普樂士 (PLUS)」不僅慷慨捐贈 800 份優質文具組作為弱勢學童的開學禮，更號召企業志工團隊進駐現場，與孩子們親切互動。副總統蕭美琴亦親臨普樂士攤位，對企業投入公益、守護兒童的行動表示高度肯定。

這場由「社團法人中華身心障礙者職業技藝協會」主辦的歲末聯歡活動已舉辦超過30年。現任理事長陳宇璿指出，開學季前夕，學習物資的支出對弱勢家庭往往是沉重的負擔。身為日本文具領航者，普樂士深信「工欲善其事，必先利其器」，連續多年參與公益，今年贊助款項之外，更是一口氣提供 800 份文具組，讓孩子們能帶著嶄新的心情迎接新學期。

▲志工團隊進駐現場，與孩子們親切互動。

除了物資支持，普樂士更展現企業暖實力，組織志工團於嘉年華現場設置攤位。志工們帶領孩子透過遊戲感受文具的魅力，讓公益不只是贈予，更是溫暖的陪伴，他們現場與學童親切互動，見證了企業守護台灣下一代的動人畫面。

普樂士股份有限公司（PLUS）深耕台灣多年，始終將社會責任納入品牌核心。從 2021 年疫情期間的物資捐助，到長期的公益義賣，普樂士持續以行動回饋在地。普樂士表示：「文具不僅是工具，更是孩子們傳遞情感、紀錄夢想的載體。」

▲台灣普樂士 (PLUS)」捐贈 800份文具組作為弱勢學童的開學禮。

協會理事長陳宇璿表示，感謝普樂士這類優質企業的長年支持，讓愛心行動能常態化、深度化。未來，協會將持續扮演橋樑，連結更多像普樂士一樣的社會善意，讓每一位兒童，都能在充滿愛的環境中健全成長，攜手奔向幸福的未來。(圖／普樂士股份有限公司提供)