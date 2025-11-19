日本文部科學省發通知 要求確保在中日本學生安全

（中央社台北19日電）日本首相高市早苗發表「台灣有事」說後，中國駐大阪總領事薛劍發文「那種骯髒的頭就應該毫不猶豫斬掉」，中日緊張關係不斷升溫。日本文部科學省18日向日本人學校等發出通知，要求徹底確保在中國的日本兒童、學生和留學生的安全。

共同社19日報導，此次通知要求各方瞭解日本駐中大使館發布的安全對策。日本駐中大使館已提醒在中國的日本民眾，要尊重當地習俗，注意言行舉止。

日本文部科學大臣松本洋平在18日內閣會議後的記者會上表示，過去在中國還曾發生日本兒童遇襲身亡的悲慘事件。無論如何都要避免這種事件。

廣告 廣告

日本駐中國大使館17日向中國境內的日本公民發布「安全對策」，指鑑於近來「中國媒體對日中關係的報導」，提醒日本公民在中國外出時務必提高警惕，注意周圍可能出現的可疑人物，並結伴同行確保自身安全。

2024年9月深圳日本人學校1名10歲男童被中國男子刺死。同年6月，蘇州日本人學校附近一對等候校車接送放學的日籍母子被中國男子持刀行凶，隨後該男子登上校車繼續犯行，挺身而出的隨車女導護胡友平遭刺殺身亡。（編輯:陳鎧妤/廖文綺）1141119