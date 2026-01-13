日本料即將提前大選 日股飆漲逾3%創歷史新高、日圓重跌至17個月未見低點

日本東京街頭1月13日墊子告示板顯示當時的日本股市指數。美聯社



日本首相高市早苗據週二（13日）報導指出，她已經決定將解散國會提前大選。投資人看好高市早苗若能擴大國會席次將能採取更進一步的積極財政擴張政策，日本股市週二收盤又飆上新高，而日圓猛跌至17個月以來未見低點。

日本政府債務長期處於極高的水準，但高市早苗政府為了促進經濟維持好不容易重振的增長趨勢，並且要和緩民眾因物價上揚感到的痛苦，明確要繼續採取擴大財政支出的方針。

週二亞洲交易時間，日圓是波動最劇烈的貨幣，匯價一度跌至158.975日圓兌1美元，創下2024年7月以來最疲軟的水準，並還有可能朝159日圓關卡邁進。

與日圓匯價相反，日股週二猛烈上漲，日經平均指數週二漲幅一度超過1800點，最終收盤上漲1609點，漲幅高達3.1%，以5萬3549點收盤價。這是日經指數首次站上5萬3000點。可以更廣泛代表日本股市的東證指數（Topix）也大漲2.41%，收在3598.89點。

日本政府已對日圓匯價「單方貶值」憂慮

澳洲聯邦銀行（CBA）外匯策略師康恩表示：「市場可能在消化高市聯盟在掌控權力的眾議院贏得更多席位的預期，這將增強她進一步放寬財政政策、以及放寬潛在貨幣政策的能力。正是這些臆測，是導致日圓目前遭到拋售的主因。」

日圓兌歐元與瑞士法郎週二也均跌至歷史新低，兌英鎊匯率也觸及2008年8月以來的最低點。

日本財務大臣片山皋月先前表示，她與美國財政部長貝森特對日圓近期「單邊貶值」的狀況感到憂慮。與此同時，官方干預的風險再次成為焦點。

日本財務省上一次干預匯市是在2024年7月12日，當時美元兌日圓觸及159.45的日內高點。同年官方還進行過另外三次干預，當時的日內高點分別為161.76、160.17和 157.99。日本官員曾表示，相對於特定匯率水準，他們更擔心日圓波動劇烈的程度與速度。

高市新政府可能採取的積極財政擴張政策也衝擊到債市，指標的日本10年期公債殖利率週二上漲至2.175%，創27年來新高。殖利率上升意味債券遭拋售而價格下跌，也顯示投資人預期日本積極擴張財政支出下，日本公債將須以更高利率說服投資人購買。

