日本新宿刺人案中籍男落網 疑欠養生館錢襲擊店長

（中央社東京30日綜合外電報導）日本東京都新宿區高田馬場地區一間養生館的女店長，昨天中午遭人刺傷。東京都警視廳今天清晨依殺人未遂罪嫌，逮捕一名35歲的中國籍男子朱煜。他疑似與店家有金錢糾紛。

「每日新聞」報導，男嫌昨天中午涉嫌在高田馬場地區一棟住商混合的建物2樓走廊，持利器攻擊這名30多歲女店長的右胸、左腹等部位，欲置她於死地。

而這名遇襲的女性有4處被刺傷，傷勢嚴重，不過沒有生命危險。

東京都警視廳表示，傷者在送醫前，表示「被朱男所刺」。警方接著調閱數台監視器畫面後，確認一名疑為朱男的男子於攻擊案之後，在現場附近搭乘計程車與電車，移動到距離他住處最近的車站。

而男嫌住在千葉縣花見川區，職業不明。他面對調查，保持緘默。

調查相關人士透露，朱男今年8月以來多次造訪這間養生館，不過因為欠款而與店家發生糾紛。（編譯：楊惟敬）1141230