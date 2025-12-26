【日本新年度預算案創新高】防衛費破9兆日圓 無人機成防衛核心

記者施欣妤／綜合報導

日本首相高市早苗內閣26日通過2026年度預算案，總額達122兆3092億日圓（約新臺幣24.5兆元），連2年刷新歷史新高。其中，防衛相關預算達9.0353兆日圓（約新臺幣1.82兆元），核心項目包含建構以無人機為核心的沿岸防衛體制、提升太空能力與採購中長程飛彈等。

建構「SHIELD」 防共軍侵犯領空

2026年度預算案較去年度原始預算增加約7兆日圓，預計在明年1月召開的例行國會上正式提出，目標在明年3月底前通過。為因應日本物價上漲、人口老化等問題，社會保障相關支出創下歷來新高。防衛相關經費也逾9兆日圓，因應印太安全環境變化，以及烏俄戰爭爆發後，各國加速引進無人機等先進技術的趨勢。

「共同社」報導，新年度防衛費核心包含建構攻擊型無人機在內、以無人系統為主的沿岸防衛體制「SHIELD」；另為加強防範共軍侵犯領空威脅，將投入至少11億日圓驗證與採購長時間滯空無人機。

空自擬更名「航空宇宙自衛隊」

考量太空領域能力日益重要，擬將航空自衛隊改組為「航空宇宙自衛隊」，且編列11億日圓採購監測衛星干擾狀況的設備；也預計投入數十億日圓升級03式中程防空飛彈系統、完善飛彈生產線。

內閣會議後，日本首位女性財務大臣片山皋月，以「攜手共創更美好的日本」，概括新年度預算案目標。她也宣布推出專門網站，將收集日本民眾對特別稅收措施等意見，以減少浪費性支出，落實首相高市「負責任且積極的財政政策」目標，聚焦戰略性投資。

高市早苗（中）內閣通過2026年度預算提案，金額創新高。（達志影像／美聯社）

日本新年度防衛費提案，展現大幅提升防禦能力決心。圖為03式中程防空飛彈系統。（達志影像／美聯社資料照片）