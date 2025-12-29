日本新年必拜這幾間 從明治神宮到伏見稻荷大社！5大「初詣」聖地這樣拜最吉利
Photo Credits： happyduck100、skyheart_sun
日本新年的第一步，從「初詣」開始！日本人透過初詣祈求健康順遂、消災解厄，還能祈求工作、學業與感情更上一層樓，人們走進神社與寺院參拜，為新的一年祈得好頭。從東京象徵性的明治神宮、求平安開運的成田山新勝寺與川崎大師，到京都排名第一名的初詣景點伏見稻荷大社，以及守護學業與考運的大阪天滿宮，都是日本人心中的初詣聖地，學會這樣拜，新年好運自然跟著來！
【日本五大初詣聖地】
初詣是什麼
初詣的參拜流程
明治神宮
成田山新勝寺
川崎大師
伏見稻荷大社
大阪天滿宮
初詣是什麼
對日本人來說，新年的第一件「儀式感大事」就是到神社或寺院進行 「初詣」，也就是一年中第一次參拜。無論是在跨年夜零點敲鐘後前往，或是在元旦到正月期間造訪，人們在帶有節慶氣氛的神社祈求新的一年平安健康、工作順利、學業有成、戀愛順心，並透過購買御守、抽籤、繪馬許願，替新的一年「定下幸福基調」。初詣不只是宗教行為，更是日本年節文化的一部分，神社或寺廟前的街道滿是攤位、美食香氣與人潮，是最能感受日本新年氛圍的時刻。
初詣的參拜流程
① 先在參道整理心情
踏入鳥居或山門後，象徵跨入神聖領域。輕聲交談、放慢腳步，心念也跟著整齊起來。
② 在手水舍淨身（重要！）
用勺子舀水依序：
先洗左手 → 右手 → 將水倒入左手抿口 → 再洗左手 → 最後立起勺柄沖洗。
象徵洗去塵俗，帶著乾淨心意參拜。
③ 走到本殿前參拜
在神社多為「二拜二拍手一拜」：
鞠躬兩次 → 拍手兩次 → 在心中誠心許願 → 再鞠躬一次。
若是寺院則是雙手合十默禱，不需要拍手。
④ 投賽錢與許願
投入象徵心意的賽錢（金額不限），祈求健康、開運、平安或個人目標，誠心最重要。
⑤ 抽籤、買御守、寫繪馬
想知道新年運勢可以抽御神籤；好籤帶回收藏，若是凶籤則綁在神社專區，象徵把厄運留在那裡。御守則有交通安全、學業、戀愛、健康等不同功效，繪馬則能寫下專屬願望。
⑥ 走出鳥居後再輕輕一鞠躬
為參拜畫下優雅句點，帶著滿滿好運迎接新的一年。
明治神宮
https://www.instagram.com/p/DEO2nybvmM9/
https://www.instagram.com/p/DQoASeTkYwB/
https://www.instagram.com/p/DFQpMkgS4pa/
Photo Credits：meijijingu_sukeikai、haruka7.14
說到新年初詣，明治神宮永遠是排行榜第一名的人潮象徵，每年吸引數百萬人潮，是東京最受歡迎的能量景點。被壯闊森林包圍的參道像是一條洗滌心靈的通道，走進去彷彿把一整年的煩惱留在身後。除夕夜通宵開放，可體驗跨年熱鬧氣氛，本殿莊嚴典雅，參拜完可求御守、繪馬，還能買到限定開運小物，感受日本新年文化。因就在原宿旁，交通超方便，是旅人第一次體驗日本初詣的最佳起點。
地址：東京都渋谷区代々木神園町1-1
交通資訊：JR山手線「原宿」站 or 東京Metro地鐵「明治神宮前」站
成田山新勝寺
https://www.instagram.com/p/DSHMuHrEkOt/
https://www.instagram.com/p/DRt-fWjkuEc/
Photo Credits：lisa_0812、naritasan_official
位於成田機場附近的成田山新勝寺，是不少旅人落地後第一站就直奔的初詣名所。寺院庭園優美又氣勢宏偉。供奉不動明王的大本堂，以消災解厄、祈求平安著稱，每年吸引數百萬人參拜。寺前表參道老街兩旁集結鰻魚飯名店與古味小店，參拜兼吃喝散步，一趟就滿足心靈與味蕾的雙重幸福。
地址：千葉県成田市成田1番地
交通資訊：JR「成田站」或京成「京成成田站」步行約10分鐘
川崎大師
https://www.instagram.com/p/DSbcsB_k9Xr/
https://www.instagram.com/p/DRy9IYMEeqT/
Photo Credits：kawasakidaishi_heikenji
川崎大師以供奉擅長除厄驅魔的弘法大師聞名，因此又被稱為「厄除大師」，深受信眾敬仰。從求平安、保健康到化解不順，是不少日本家庭固定報到的初詣寺院。參道兩側熱鬧的年節攤位，有關東煮、烤串、甜米酒、豬肉味噌湯、屋台大腸鍋、奶油馬鈴薯等小吃，讓這趟祈福之旅多了一點親切與熱鬧，特別適合家庭客與朋友同行。
地址：神奈川県川崎市川崎区大師町4-48
交通資訊：京濱急行大師線「川崎大師駅」步行約 10 分鐘
伏見稻荷大社
https://www.instagram.com/p/DQb3SLrE9jm/
https://www.instagram.com/p/DR4fbZEkrYw/
https://www.instagram.com/p/DHLvAVKy-Tq/
https://www.instagram.com/p/DH53JnnSIhO/
Photo Credits：happyduck100、mr.wang_x、yuwei0816、i.sharon29
京都初詣絕對少不了伏見稻荷大社，以其壯觀的「千本鳥居」聞名，象徵商業繁盛與財運的稻荷信仰，是祈求商業繁榮、五穀豐收和家庭平安的聖地。成排橙紅色鳥居延伸至山林之中，白天壯觀、夜間則充滿神秘魅力，兼具祈福能量與視覺震撼的代表景點。新年期間 (1/1-1/3) 舉行歲旦祭、除夜祭等儀式，並有各種新年限定的御守和美食攤位。
地址：京都府京都市伏見区深草藪之内町68番地
交通資訊：搭乘 JR奈良線至「稻荷站」 (出站即達)或 京阪電車至「伏見稻荷站」 (步行約5分鐘)
大阪天滿宮
https://www.instagram.com/p/B6mc07ClXXP/
https://www.instagram.com/p/DSY5Y6_jzKQ/
Photo Credits： dazaifutenmangu.official、skyheart_sun
以主祀學問之神菅原道真聞名的大阪天滿宮，是關西學生與家長新年必拜的精神寄託。無論是升學考、資格考或希望工作進階，大家都會來求智慧與好運。除夕夜至元旦期間會通宵開放，並有「元旦奉酒」、「神樂奉納」等新春活動與屋台美食，初詣時也常見可愛繪馬、文具祈福小物，是最能感受「努力＋祝福」力量的地方。
地址：大阪府大阪市北区天神橋2-1-8
交通資訊：大阪地鐵「南森町站」下車，從4 號出口出站後，往右側沿著天神橋筋商店街前進，在第二個十字路口左轉，向前約50 公尺
撰稿者/韓微微
