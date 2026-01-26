日本新年走春TOP 10好運景點！消災除厄、結緣、生意興隆、變美⋯新的一年想要什麼就求什麼！
農曆新年即將到來，你是否有走春的習慣呢？今年農曆新曆年假長達9天，許多人都摩拳擦掌準備出國度假！新的一年想多沾點好運嗎？據說前往能量景點能吸收好氣場，能為自己開運！無論是尋求財運、良運、健康或是安產⋯⋯讓我們一起來看看日本觀光局嚴選、擁有強大能量的「日本能量點10選」吧！
【日本十大能量點
＊岩木神社：良緣
＊鹿島神宮：消災除厄
＊明治神宮：良緣
＊箱根神社：開運除厄
＊富士山本宮淺間大社：安產
＊伊勢神宮：開運消災、豐收
＊八坂神社：變美
＊貴船神社：生意興隆
＊出雲大社：結緣
＊高千穗神社：結緣
＊岩木神社：良緣
位於青森縣弘前市的岩木神社，就矗立於又稱為「津輕富士」的岩木山東南面山麓。這座青森縣的最高峰，自古就受到人民的景仰，岩木山神社早在1,200年前就已經創立，站在最前方的鳥居，就能從正面膜拜位於山頂的奧宮，從鳥居到本殿的參道更被杉樹環繞，伴隨著潺潺水聲讓人心情沈澱。今日的神社建築是由歷代津輕藩主所建，雖然過往照管人們的各行各業，如今以實現良緣願望為首，除了戀愛運與結婚運，也能祈求財運、健康、除厄等，幾乎所有願望都能成真～
＊鹿島神宮：消災除厄
日本全國約有600座鹿島神社，其中坐落茨城縣鹿嶋市的鹿島神宮是它們的總本宮。根據日本古籍記載，相傳這座神宮創建於西元前660年，擁有非常悠久的歷史，主祭身兼雷神、刀劍之神、弓箭之神、武神和軍神的建御雷（タケミカヅチ），祂是日本開天闢地的神奇伊奘諾尊以十拳劍殺死火神迦具土後，從刀柄上落下的血生成的三柱神之一。
由於奉祀武神，自古以來鹿島神宮就深受皇室與將軍崇敬。神社中供奉著建御雷配戴的寶劍，根據《古事記》記載具有驅除瘟疫和帶來和平的神力。據說神武天皇在東征途中遭遇險境，所幸獲得建御雷所持的神劍相救，神武天皇為表達感激之情，所以即位之時就將建御雷供奉於此。鹿島神宮在奈良和平和時代，祂還一度被奉為國家守護神。
今日神宮建築是第二代德川幕府將軍德川秀忠捐贈，內殿和天門則分別由德川家康和水戶藩第一代藩主德川瀨房捐贈，如今全都被指定為重要文化財。擁有強大能量的正殿，不僅能消災除厄，也能會祈願者給予強大的精神支持！
＊明治神宮：良緣
大概所有第一次前往東京的人都會拜訪明治神宮，位於東京市中心的澀谷區，這座啟用於1920年的神宮，供奉著明治天皇和昭憲皇太后夫婦的靈位。占地廣達70公頃，和相鄰的代代木公園成為東京最大的綠地之一，加上便利的交通，因此也有不少當地人會前往這片都會綠洲散步、休憩。此外，它也是日本初詣參拜人數日本第一的神社。
為了興建明治神宮，日本政府從全國各地、朝鮮和台灣運來了365種、多達12萬株樹木種植其中，儘管部分樹種不適應當地氣候而死亡，不過大部分樹種在百年之後長了今日綠意盎然的自然林。神宮前方位於南北參道交會處的大鳥居高約12公尺，過去使用來自台灣的樹木打造，2022年落成的新鳥居，則是採用吉野杉木製成。
不同於其他神社從鳥居通往本殿大多筆直的參道，明治神宮通往正殿的路有著88度的轉角，有一說是因為「8」代表吉祥的數字。本殿裝飾著象徵皇室的菊花紋章，但是是12瓣而非皇室使用的16瓣菊紋，以示尊敬。人們來到這裡除了購買御守、寫繪馬之外，或許也會抽籤，值得一提的是，這裡的御神籤沒有吉凶的分別，而是選自天皇夫婦創作的詩集～
神宮內有兩顆以麻繩綁在一起的楠木，就位於拜殿左前方，這對夫婦楠相傳能保後夫妻圓滿和愛情順利，因此許多人都在此祈求良緣。在靠近御苑北門還有一口清正井，據說明治神宮建在富士山精華之氣的龍脈上，這口不斷湧出清水的井，正是神宮內飽吸精華的知名能量點！
＊箱根神社：開運除厄
相傳西元757年時，深入箱根山修行的奈良時代聖僧萬卷上人，在群山與湖泊之間創建了箱根神社。神社位於神奈川縣的箱根山腳下、蘆之湖沿岸，湖畔紅色的鳥居成為它最顯著的地標！這座和平鳥居是1952年為了紀念《舊金山和約》（或稱《對日和平條約》）簽訂，以及明仁皇太子冊封儀式而建，上方的匾額則是1964年為紀念當年東京奧運而豎立。
根據日本編年史《東鑑》的記載，在石橋山之戰戰敗的源賴朝，受到箱根神社神明的庇護與指引⋯⋯打從那時起，這座神社就成為備受武士崇敬的神社，許多武將都曾到此參拜，無論是掌權的北條氏還是德川幕府都是它的支持者。朱紅色的神殿主要供奉神武天皇的曾祖父瓊瓊杵尊和曾祖母木花開耶姬，以及祖父火折尊。
過去，箱根神社以達成心願、勝負之神遠近馳名，如今成為百姓祈求開運除厄和獲得勝利的信仰聖地。此外，昔日萬卷上人還制服了蘆之湖中折磨百姓的九頭龍，並且在箱根神社境外的九頭龍森林，建造了以九頭龍為守護神的九頭龍神社本宮。2000年時為了方便參拜，於是在箱根神社旁另建一座新九頭龍神社。這座神宮因能夠締結良緣而廣為人知，也能祈求開運和財運喔～
＊富士山本宮淺間大社：安產
自古以來日本人將富士山視為神體祭拜，這座橫跨靜岡縣和山梨縣的活火山，被神格化為淺間大神，富士山八合目以上的土地基本上都屬於神域，也為淺間神社所有。坐落於靜岡縣東部、富士山南麓富士宮市的富士山本宮淺間大社，是日本1,300座淺間神社的總本社，這座名神大社是富士信仰的中心，崇拜對象正是日本聖山——富士山。
神社內供奉護佑富士山的神靈木花開耶姬，這位女神是山神大山津見的女兒，也是天照大神的孫子瓊瓊杵尊的妻子。據說，懷孕的木花開耶姬為了證明自己生下的是瓊瓊杵尊的孩子，臨盆之際將自己關在以黏土封死、沒有門戶且放火燃燒的殿堂裡，並且在熊熊烈火燃燒之際順利生下孩子⋯⋯因此這位在火海中分娩的神祇，讓富士山本宮淺間大社成為人們祈求安產和求子的勝地！
富士山本宮淺間大社是東海地方最古老的神社，建立時間可回溯到第11代垂仁天皇（西元前29年～西元70年），不過神社內現存各類社殿與建築大多出現於關原之戰後，其中本殿是德川家康為感謝神明庇佑戰勝而建。神社面積廣約17,000平方公尺，遍植與木花開耶姬相關的櫻花（木花就是櫻花），這500棵櫻花樹也被視為神樹。值得一提的還有大社內源自於富士山地下水的湧玉池，自古以來就是富士山登山香客的淨化之地。
＊伊勢神宮：開運消災、豐收
位於三重縣伊勢市的伊勢神宮，是日本神宮中最特別的神宮！它不是單一的神社，而是以供奉天照大神的皇大神宮（內宮）以及豐收大神的豊受大神宮（外宮）兩大神宮為主，共由125座神社構成，每座神社社格不同，其中內宮是日本神格最高、最神聖的聖域，因此也是伊勢神宮的中心。參拜時必須從距離內宮5公里外、地位較低的外宮開始參拜。
天照大神是皇室的祖神，也是日本人的總氏神，原本供奉於歷代天皇的皇居，但是自從第10代崇神天皇起便遷往皇居外供奉，到了第11任垂仁天皇時得到神示，因此將天照大神移駕到伊勢，打從2,000年前就開始坐鎮於此，神宮中供奉著三神器之一八呎鏡。這位守護日本全國的神明，對於祈求開運消災特別靈。
至於外宮的豐收大御神則是在距今大約1,500年前從今日京都府北部的丹波國迎駕而來，因為雄略天皇在睡夢中得到了天照大神的神諭。這位掌管天照大神飲食的神祇，除了保佑農作物豐收之外，也是「食、衣、住」的守護神。另外如果想要實現心願，得前往內宮的別宮荒祭宮，祈求交通安全則需前往內宮別宮的風日祈宮。
＊八坂神社：變美
每年7月登場、日本最負盛名祭典之—的祇園祭，是京都八坂神社的特色，因為坐落於祇園，所以又稱為「祇園神社」，這座京都香火最盛的神社之一，是全日本超過3,000間八坂神社的總本社。創立於西元656年，當時是天台宗比叡山的祇園感神院，1868時因為神佛分離，才正式改名為今日名稱。
八坂神社的主祭神為日本神話中斬殺八岐大蛇，並從蛇身取出三神器之一天叢雲劍的素戔嗚尊（或稱須佐之男命），供奉於被指定為日本國寶的本殿，這位神祇可以庇佑人們免於病痛所苦，今日的建築由德川家康興建於西元1654年。遊客大多從祇園花見小路前來，通過位於四條通東邊的西樓門進入神社。這座高9.1公尺、寬7.9公尺的門樓，據說就算下雨也不會出現雨痕，甚至從未結過蜘蛛網！
然而人們湧入八坂神社另一大原因，是位於本殿深處的美御前社，裡頭供奉著被譽為美人的「宗像三女神」，吸引不少女性包括藝伎和舞伎前來參拜，神社前方的泉水據說還有美容效果。想求戀愛運和姻緣的人，一定要造訪本殿西南方的大國主社，主祭大國主神相傳是素戔嗚尊的後代，因為救了一隻被剝光皮的白兔，成功遇見命中註定的人，因此被稱為結緣之神。
＊貴船神社：生意興隆
位於京都北部山區的貴船神社，坐落流經京都的鴨川源頭，是日本寺廟「繪馬」的發源地，供奉能夠呼風喚雨的司水神明——高龗神。有關它的創建年代已不可考，不過早在1,300年前就有這座神社的相關記載，是日本知名的古老神社之一。相傳當年水神搭乘黃色船隻而來，神社就建在祂當初上岸的地方，而神社的原址就是現在的奧宮。
通往神社的87級階梯旁錯落著一盞盞紅色的夜燈，成為貴船神社最經典的畫面之一。神社境內有著本宮、奧宮和結社三座設殿，本宮與奧宮供奉著高龗神，至於結社的主祭神則為磐長姬命。貴船神社的本宮位於日本其中一處三大龍穴之上，是一處水與大地相互結合的能量點，因此祈求水神能夠運勢昌隆，許多經商人士都會前來祈求生意興隆。
有趣的是，這裡的籤詩看來像一張白紙，不過只要將它放在靈泉水面上就會浮現文字，是非常獨特的水占卜，而且據說相當靈驗。至於結社則以祈求良緣聞名，相傳平安時代的知名女歌人和泉式部因為丈夫變心，到此參拜且獻上和歌後與丈夫感情復原，也讓結社有了「戀之宮」的別名～
＊出雲大社：結緣
出雲大社祭拜的是結緣之神大國主神，話說大國主神雖然在兔子的幫助下贏得美人八上比賣的芳心，卻惹怒自己80位求婚遭拒的兄弟，因此只能逃命，卻反而因緣際會成了蘆葦中國的統治者。後來祂將這片土地讓給了天照大神，天照大神為表感謝，打造了一座雄偉的宮殿當作大國主神的居所，也就是今日的出雲神社所在地。
原本名為「杵築大社」的出雲大社，直到1871年才改為今日名稱。這座年代悠久的神社地位崇高，洋溢著濃濃的神話色彩。每年農曆10月，日本全國神祇都會奉大國主神之命集結於此地，除出雲是「神在月」外，其他地方都稱為「無神月」，出雲神社會舉辦為期七天的「神在祭」。出雲神社占地27,000平方公尺的土地上的龐大建築群中，有十幾座小型神社，據說就是用來接待這些外來的神祇⋯⋯
在這裡你可以看見日本最大的鳥居，境內還有本殿、拜殿和11座攝末社（受神社管理的小型神社）。本殿採用日本最早的神社建築式樣「大社造」，高達48公尺令人印象深刻，大國主神供奉於東北殿，是祈求良緣之地。至於出雲神社最有名的是高掛於神樂殿、全日本最大的注連繩，巨大麻繩長約13公尺、重達5噸，令人印象深刻。
＊高千穗神社：結緣
據說天照大神派遣孫子瓊瓊杵尊統治世間時，祂就是從高千穗峰降臨人類世界，也因此高千穗被稱為「天神降臨之地」。坐落於宮崎縣高千穗市中心西側的高千穗神社，大約創建於1,900年前，歷史非常悠久的它，是「高千穗八十八社」的總社，擁有許多信徒。
主祭高千穗皇神和十社大明神，祂們被廣泛奉為農業、除厄和結緣之神。高千穗皇神是瓊瓊杵尊、火折尊和鸕鶿草葺不合尊「日向三代」神及其配偶的統稱，十社大明神則供奉著包括神武天皇的哥哥三毛野命及其妻兒在內的十位神。過去這裡被稱為「十社宮」神和「三田井神社」。
1778年以櫸木、採「五間社流造」風格重建的本殿，裝飾著大量與當地傳說和節日相關的雕刻，神社中一對高55公分的鐵製狛犬，是日本國家文化財產。境內聳立著茂密的杉樹，除了樹齡高達800歲的神木「秩父杉」，還有一對同根生卻分成兩株的「夫婦杉」，後者以結緣聞名，無論夫婦、情侶只要牽手繞著這棵巨杉走三圈，就能永結同心。
文字／Iris PENG
