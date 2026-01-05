日本新年首場鮪魚拍賣會 243公斤黑鮪魚拍出台幣逾一億元天價

日本東京豐洲水產市場，5日舉行新年首場水產拍賣會，一條重約243公斤的黑鮪魚，被以台幣超過一億元的價格賣出，創下東京水產市場拍賣價格新紀錄。

日本東京豐洲水產市場，今（5）日舉行新年首場的鮪魚拍賣會，其中1條黑鮪魚，以5億1030萬日圓，合台幣約1億0184萬元的價格成交，創下東京水產市場，自1999年有紀錄以來的最高成交價格紀錄。

據日本NHK電視台報導，這條黑鮪魚是在青森縣大間町捕獲，重達243公斤，由位在東京築地的壽司連鎖店「壽司三昧」得標，價格遠遠超先前拍出的最高價格，也就是2019年的3億3360萬日圓。

得標業者「壽司三昧」的老闆木村清表示，當他看到這條鮪魚時，就知道一定要買下來，因此出手競拍到最後，拍到如此高價，確實讓他感到有點意外，不過他希望這麼大隻的黑鮪魚，能夠讓更多客人品嚐，並從中「獲取元氣」。