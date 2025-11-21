日本新政府宣布21.3萬億日元刺激經濟計劃

（德國之聲中文網）高市早苗承諾說，通過扶持措施使經濟強大、並提高經濟增長率，將能實現降低債務比例、穩固國家財政、確保市場信任度的目標。由於日本通脹率居高不下，此次一攬子計劃也包括為每個兒童提供約合110歐元的補貼，以及每個家庭約合近40歐元的能源補貼。

世界第四大經濟體的日本數月來努力應對物價上升。10月，通脹率達到3%，這是連續第43個月超過日本央行設定的通脹率2%的界限。

據國際貨幣基金組織信息，今年，日本債務佔GDP的比例將達到近233%。美國雪城大學專家埃斯特韋斯-阿貝（Margarita Estevez-Abe）批評說，日本長期實行擴張性經濟政策，但並未能推動經濟。與此同時，負債卻不斷增長。她表示，後果將是日元進一步疲軟，進而導致物價更高。

（法新社）

作者: 德才