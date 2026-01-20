日本新政黨也採取強硬對中國立場 日經：北京誤判形勢

中道改革連合也主張對中國採取強硬立場 圖：取自維基百科 by LaoBeijingFish Public Domai

[Newtalk新聞] 由日本最大在野勢力「立憲民主黨」與脫離聯合執政的「公明黨」聯合組成的「中道改革連合」19日下午公佈基本政策，表示要「堅決回應有關中國的關切」。曾長期擔任日經亞洲（Nikkei Asia）駐北京特派員，以及北京分社社長的資深撰稿人中澤克二稍早在《日本經濟新聞》中國再次誤判「反高市」策略。

中澤克二指出，原則上，一個強大的團體出現，對抗自2025年11月以來一直猛烈抨擊她的日本首相高市早苗，對中國來說無疑是件好事。然而，實際情況卻極為複雜。

「中道改革連合」大膽地將基本政策的第四支柱命名為「務實的外交和國防政策以及深化憲法改革討論」。具體而言，該支柱明確指出：「我們將對有關中國的關切作出強硬回應，同時從中長期角度構建維護國家利益的戰略性互利關係。」

如此一來，就連新成立的在野黨也以「對中國強硬回應」為競選綱領。 「對抗中國」無疑將成為本次眾議院選舉的重要議題。

中澤克二指出，日本執政黨和在野黨都對中國採取強硬立場，這令習近平政府感到不滿。北京試圖透過操縱輿論等手段分化對立派系，同時擴大盟友。這種「統一戰線」戰略是中國共產黨的慣用伎倆，但迄今尚未奏效。

中澤克二認為，「中道改革連合」對中國的政策顯然是一個務實的選擇，考慮到了習近平政府執政後外交和安全政策的延續性。同樣的理念也體現在「基於共同戰略利益的互利關係」這一口號的刻意運用上，這指的是習近平政府在中國掌權之前的日中關係。

當然，「維護國家利益」也包含了維護日中經貿關係以及與中國關係密切的日本企業利益的微妙意義。各方都力求達到一種謹慎的平衡。然而，開篇「對中國關切作出堅決回應」的措辭仍然意義重大。

中國宣布加強對日本軍民兩用物項的出口管制。情勢嚴峻，日本稀土供應可能受到干擾。在當前情況下，如果新政黨黨的基本政策包含任何可能被視為「對中國軟弱」或「向中國讓步」的措辭，顯然將無法在即將到來的眾議院選舉中競爭。

「中道改革連合」聯席主席野田佳彥在2012年沖繩縣尖閣諸島國有化之際擔任首相。他本人親身經歷了中國境內激烈的反日示威活動以及針對日本企業的破壞行為所造成的破壞。作為一個直接參與其中的政黨，深知抵制中國脅迫的重要性。

「中道改革連合」立場更值得關注的是其對安全相關立法中規定的生存威脅的立場。其基本政策承認「為保衛國家而行使自衛權是合憲的」。

與日本立憲民主黨先前的立場相比，這一立場明顯更加務實。這部安全法於2015年在安倍晉三執政時期頒布，當時的執政黨是自民黨和公明黨。這位中間派的安全政策與安倍政府的基本原則並無顯著差異。

這正是習近平政府的另一個主要關切。原因在於，中國對高市千尋的個人攻擊源自於她於2025年11月7日在國會就「台灣有事」所面臨的生存威脅所作出的回應。

中澤克二指出，中國過度重視中共中央總書記、中華人民共和國主席習近平的尊嚴和聲譽。在他的授意下，習近平繼續攻擊主張延續並發展安倍路線的高市早苗。結果就連中間反對派現在也呼籲對中國採取強硬立場，並對這部備受爭議的安全法採取了更為務實的態度。

這種由強硬的中國推動的政策轉變的第二階段令人驚訝。在習近平領導下，官方媒體無法對中間派的基本政策進行重點報道，而這些政策往往對中國帶有強烈的負面色彩。他們實際上被迫對此視而不見。

19日晚，也就是高市早苗宣布解散眾議院的當天，中國央視從當地時間晚上7點開始播出了一段約30分鐘的主要新聞節目，完全忽略了任何與「中道改革連合」相關的新聞，儘管他們一直對日本的政治局勢表現出關注。

該節目僅報導了一些關鍵點，例如反對黨社會民主黨和日本共產黨的重要人物對高市早苗關於日本生存危機的言論的批評。隨後，節目播出了一位來自非洲國家奈及利亞的專家對高市早苗的批評性採訪。

高市早苗突然解散眾議院的決定，部分原因正是受到中國強硬立場的影響。習近平政府對日採取的強硬立場，無意中促成了高市早苗內閣極高的支持率。這標誌著日本政治中涉及「中日關係」的第一波重大浪潮。

這導致了意想不到的突發事件。由高市早苗領導的自民黨及其支持的日本革新黨組成的執政聯盟迅速轉向保守主義，而立憲民主黨和公明黨則組建了新黨，試圖在「中間派」反對派中尋求出路。這標誌著日本瞬息萬變的政治局勢的第二波重大浪潮。

「中日關係」再次成為一個重大且無法迴避的問題。而中國和習近平政府也面臨意想不到的局面。高市早苗所採取的中間派安全政策和對華外交立場遠未達到中國的預期。這也是中國持續施加過度壓力的結果，而這種壓力在日本一般民眾看來是不合理的。

中澤克二指出，日本執政黨和在野黨在對中國政策上的分歧正在迅速縮小。無論2月8日舉行的眾議院選舉中，是高市早苗領導的執政黨、新成立的在野黨，或是中間派政黨勝出，選舉後執政黨和在野黨在對中國政策上的分歧都將像以往一樣進一步縮小。

像日本這樣的民主政治體制，透過公平的選舉來徵求公眾對政府和政策的意見。相較之下，中國作為共產主義獨裁政權，並沒有公平徵求公眾意見的機制。

中澤克二總結說，對於像習近平政府這樣執政超過13年的長期政府而言，很難在中程推行涉及根本變革的重大政策改革。這實際上意味著承認政府長期執政所造成的重大失敗，尤其是在經濟領域。習近平政府無意間引發了日本這場重大政治動盪的第一波和第二波浪潮。世人必須保持冷靜，密切關注這場將決定人民未來命運的選舉。

