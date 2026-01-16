日本新政黨「中道改革連合」誕生 跳脫左右對立或親中勢力再集結？
由日本兩大在野黨公明黨與立憲民主黨所組合成立的新政黨「中道改革連合」(簡稱中道黨)1月16日在日本國會舉辦結成儀式。公明黨代表齊藤鐵夫與立憲民主黨代表、前首相野田佳彥一同舉起圓形淡藍色的新黨徽，宣誓新政黨正式成立。
取名「中道」，顧名思義就是要走非右派跟非左派的「中間路線」，有點類似台灣「跳脫藍綠」、走第三勢力的既視感。齊藤鐵夫在記者會上稱，中道黨的成立，是有鑒於世界局勢正往極度偏左派或右派的路上走，日本也不例外。因此他稱，保障中道的思維、保障日本的生活、保障日本的和平，採取「中道」戰略，是當今最能緩和局勢的方式。
新政黨成立的原因，不外乎是為了對抗現今自民黨與日本維新會的執政聯盟。自從高市早苗於2025年10月就任首相後，公明黨就決定與自民黨分道揚鑣，結束26年的聯合執政。此後公明黨就開始與立憲民主黨接觸，私底下運作、試探是否有合作的可能，只不過兩黨居然走到合併成一個政黨，一起在眾議院開疆闢土，確實令很多人始料未及。
新政黨突然成立的原因，也跟高市早苗拋出有意在23日提前解散眾議院、重選有關。根據日本各大媒體民調，目前高市早苗的支持率仍維持在高達75%至78%間，可說是形勢一片大好，自民黨黨內也紛紛勸進早點解散並重選國會，方能保障執政時絕對過半，不用一直跟其他政黨在議案票數上東拼西湊，因此也給了在野黨危機意識，決定提早合併。
與中國的互動成為焦點
然而，無論是公明黨或立憲民主黨，過去都被視為是相對「親中國」的政黨。尤其是公明黨過去在1972年中、日建交前，就在60年代率先前往中國拜訪，可說是日本打開共產鐵幕的急先鋒。立憲民主黨的前身民進黨、民主黨等，也都與中國政商界保持相當好的關係。
面對這樣的質疑，齊藤鐵夫跟野田佳彥也在接受日本TBS電視台訪問時給出自己的看法。野田批評高市早苗先前言明「台灣有事」狀態可列為日本「存立危急事態」是缺乏深思熟慮的言論。野田並在節目中稱：「我們應該結合在野黨的力量，多層次地持續向中國傳達政府歷來的一貫立場。這或許需要時間，但絕不能意氣用事。我們必須營造環境，讓雙方回到真正的戰略互惠關係。」
齊藤也跟野田有共識，他更稱公明黨過去才是「對中國直言不諱」的政黨。他說：「現在我們是在野黨，將會全力運用政黨間外交來改善日中關係；反之，有些人想透過說重話來提升支持率。利用分裂與對立來獲取政治能量的手法，在處理鄰國外交時真的合適嗎？我對此存有疑慮」，暗批高市的發言不當。
齊藤鐵夫過去也歷任多次自民黨內閣的國土交通大臣，可說是跟自民黨度過不少執政歲月。在聯合執政解散後琵琶別抱，投向過去的敵對陣營，難免被外界給予「背骨」的印象。齊藤也強調跟自民黨並非走向對立、而是相互尊重的和平收場。
避免成為「泡沫型」政黨
從兩黨領袖15日見面、決定重新組黨，16日就將新的政黨Logo印刷送件、召開記者會，「中道黨」的成立，在外界看來極為倉促。縱使兩黨檯面下運作合作一陣子，但在關鍵的安全保障法制、以及核能發電等議題上，舊的兩黨仍有分歧意見，新政黨能否走得遠，外界仍有不少疑慮。
較右派的《產經新聞》社論則批判該政黨為「左派互助會」，看不出中道性質。事實上，2025年的參議院選舉，偏右派的「參政黨」囊括多數席位後，日本就逐漸朝保守化趨勢邁進，高市上任以來，對外國人政策以及移民門檻等也都略有收緊。這樣的背景下，也間接促成左派的在野黨統合。
這也讓人想到過去1994年「新進黨」的成立，當年該黨吸收數個脫離自民黨後新成立的小型政黨，重新組成政黨。新進黨甚至還舉辦盛大的組黨大會、邀請歌舞團、氣勢磅礡的進場等，現任首相高市早苗、野田佳彥跟齊藤鐵夫都是創黨黨員、並出席大會。結果該政黨3年後就因為選舉慘敗而意見不合分裂，最終解散。
當年臨時一股腦兒湊合的政黨，終究抵擋不了政治的現實。如今，齊藤鐵夫對此質疑則說：「只要理念一致，我相信能長久維持」。野田佳彥則說：「透過建立這支優秀的團隊，我們要讓大家看到『中道勢力』就在這裡。為了讓這股力量能永續發展，我將賭上我的政治生命去實踐」。
公明黨的母體是創價學會，在日本也號稱「一個選區有一萬票」，擁有強大吸票能力，如果操作得宜，中道黨確實有機會拿下不少席次，加上中道黨也以「生活者優先」的口號，打出「食用品消費稅率歸零」的政策，看似相當美好，但仍未給出具體方針。要避免泡沫化，除了對民眾的精準政策訴求外，如何掌握對中國的姿態等，未來的中道黨還有漫長的考驗在等待。(編輯：陳士廉)
作者》鄭仲嵐 1985年生。畢業於英國倫敦大學亞非學院，曾留學日本，喜歡搖滾樂與棒球。過去任職台灣的電視臺，現為nippon.com多語種部門記者、編輯。並定期採訪、供稿給國內外的媒體。著書《唐鳳：我所看待的自由與未來》（2020年，文藝春秋，台灣由親子天下發行），《追尋岡村俊昭》（2024年，大塊文化）。同時擔任樂團《The Seven Joy》吉他手，負責作詞作曲。
其他人也在看
龍千玉哭崩了！曹西平入夢2回超催淚 曝「人生大事」與他有關
【緯來新聞網】曹西平家中排行老四，有「四哥」支稱，去年（2025）12月29日猝逝，因與親兄弟斷絕往緯來新聞網 ・ 3 小時前 ・ 2
台灣夜市小吃很危險！醫示警「３類食物」盡量別吃：它被列為第一類致癌物
台灣美食文化豐富多元，從夜市小吃到手搖飲料，各式各樣的選擇滿足了民眾的味蕾需求。然而，在享受美食的同時，健康風險也悄然而至。減重專科醫師陳威龍分享，醫師們從不碰觸３大類食物，包括油炸食物、含糖飲料及加食尚玩家 ・ 11 小時前 ・ 106
張文決裂家人自我封閉 疑遭怒斥「廢材」成墜魔關鍵
去年12月19日在台北車站、捷運中山站製造隨機殺人案，造成3死11傷後墜樓身亡的27歲張文，檢方偵結認定為孤狼犯案。調查顯示，張文生長於高知識水準家庭，父親曾在他當志願役時怒罵「你就是個廢材」，這6個字疑似成為他徹底自我封閉、墜入魔道的導火線。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 165
不是台中、高雄！外國人認證「台灣最強」旅遊地點曝
不是台中、高雄！外國人認證「台灣最強」旅遊地點曝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 50
衝吃到飽「嗑10隻這海鮮」問會虧嗎 內行曝真相：吃2公斤再說
生活中心／徐詩詠報導吃到飽是不少台灣人常去的餐廳類型之一，一名網友透露，自己朋友在2026年首日就前往吃到飽餐廳用餐，且一口氣狂吃10隻天使紅蝦。該名友人表示，餐廳老闆看到後疑似「眼眶泛淚」，讓他好奇這樣的吃法，店家真的會虧本嗎？該貼文引發不少討論，也有內行人出面透露真相。民視 ・ 2 週前 ・ 36
下週強烈冷氣團來襲！「2地區」又濕又冷 天氣粉專：先暖幾天再冷死你
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，本週末各地將出現短暫回暖，但下週確定會有強烈冷氣團來襲，而且是「濕冷型」，下週北部、東部皆濕冷有雨，中南部雖然不至於下雨，但也會轉為陰冷。「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒，雖然下週才會開始降溫，但北部、東部從週日就...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 9
Lulu陳漢典婚禮座位藏「貼心安排」 吳宗憲證婚、小S禮金到
Lulu黃路梓茵、陳漢典將於本月25日在文華東方舉辦婚禮，夫妻倆與曾莞婷、楊銘威、風田、黃偉晉主持的《明星製作公司》，16日舉辦記者會。剩下不到10天，婚禮還在進行最後的調整，對於最難安排的「座位問題」，Lulu和陳漢典做了貼心安排，讓獨自前來的賓客也能盡情享受。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 11
梁云菲突曝「切除子宮」畫面曝！躺床痛哭…網鼻酸
娛樂中心／饒婉馨報導女星梁云菲（Nana）當年從節目《國光幫幫忙》選拔出道，憑藉精緻五官和魔鬼身材受封「國光女神」，直爽不做作的個性深受觀眾喜愛。她16日上傳關於她切除子宮的紀錄影片，她有子宮肌瘤的問題，還受長期經痛困擾，並表示未來沒有生育打算，因此決定直接切除子宮。民視 ・ 4 小時前 ・ 5
89歲連戰罹癌＋中風！媳婦親揭「最新病況」全說了
政治中心／綜合報導連戰次子連勝武的妻子路永佳，近期經常在社群平台分享生活點，夫妻倆婚姻長跑16年，並在今（14）日一同出席公益新書發表會，過程中談及身為公公的國民黨前主席連戰，由於他已89歲，過去又罹患攝護腺癌、發生小中風等狀況，外界也十分好奇他健康狀態，對此路永佳也曝光了公公的身體現況。民視 ・ 1 天前 ・ 356
11歲女童大叫後猝逝！高大成分析死因：嚴重3天就致死
事發於1月10日中午，女童與父親駕車外出，途經太平區一處加油站時，父親停車加油，女童則獨自前往對街購買包子。返車後不久，她突然大喊一聲便失去意識，家屬見狀立刻將她送醫。然而送達醫院時，女童幾乎已無生命跡象，院方隨即啟動葉克膜急救，但仍於12日宣告不治。醫療團隊...CTWANT ・ 13 小時前 ・ 39
張菲淡出7年仍暖爆！街頭巧遇「超親民舉動」曝 他感動喊：會記一輩子
73歲「綜藝天王」張菲7年前淡出演藝圈，過著退休生活的菲哥經常在街頭被民眾目擊他的蹤影，天王的一舉一動也時常是外界矚目的焦點。今（16）日有網友發文表示，菲哥日前因為路過一間賣草莓大福的店，沒想到因為一吃上癮，即使回購還得等上一小時也甘願排隊，親民的舉動讓老闆大讚：「會記得一輩子。」趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 10
陳亭妃打一場必敗的仗？ 董智森：台南不是票多的贏喔
民進黨台南市長初選民調結果將在15日出爐，參選的立委陳亭妃14日呼籲大家好好休息，等待中央黨部開封民調資料。媒體人董智森質疑這次初選機制，認為即使陳亭妃票數領先，也不代表一定能出線，並指出反賴清德的民意其實超乎外界想像。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 243
iPhone 18 Pro 要來了？！十大規格亮點、夢幻新色一次報給你知 !
2026 年才剛開始，有人才剛入手 iPhone 17 ，iPhone 18 Pro 的傳聞就已經炸了一片！不知道獺友們目前已經聽到哪一段了呢？(⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎) 這一代 iPhone 不只效能準備再衝一波新高度，連相機都有可能迎來「物理等級」的大突破，完全是近年來最讓人有感的一次升級。廢話不多說，快跟著小編一起來把重點一次掌握！電獺少女 ・ 2 小時前 ・ 1
連費德勒也笑爛「你怎麼沒反應啦」！周杰倫幽默回應「我們組雙打？」
體育中心／綜合報導華語歌壇天王「周董」周杰倫，在本屆澳網首度以業餘球員身分出賽！挑戰新推出的「1分大滿貫」比賽，但沒想到開賽就被對手一記Ace球殺得措手不及，最後直接遭淘汰；賽後周杰倫巧遇「瑞士天王」費德勒時還被笑虧「你怎麼沒有反應啦！」而周董也幽默回應「還是我們組雙打？」FTV Sports ・ 12 小時前 ・ 27
陳亭妃初選勝出打臉賴清德？郭正亮揭民進黨算盤：謝龍介會難選很多
民進黨2026台南市長初選民調結果今（15）日正式出爐，最終由立委陳亭妃以平均60.8557% 的支持度，擊敗立委林俊憲的58.1630%，將代表民進黨角逐下屆台南市長。對此，前立委郭正亮在節目《大新聞大爆卦》表示，陳亭妃在初選出線也意味著國民黨立委謝龍介難選了，因為林俊憲的票不會跑，而陳亭妃的票比較容易有移動。民進黨台南市長初選最終由陳亭妃勝出，原先外界......風傳媒 ・ 23 小時前 ・ 87
國旅不只墾丁慘兮兮？這觀光勝地旅客暴跌600萬人次 作家揭原因：大量民宿認賠轉賣
台灣國旅近年來被認為消費過高，越來越多人寧願買機票出國旅遊，也不願待在國內觀光，其中墾丁旅遊最常被人詬病，繼113年跌破214萬人次後，114年數據續創低點，僅剩213.9萬人次，正式進入「200萬人次保衛戰」。對此，作家漂浪島嶼在臉書發文表示，國旅低迷情況不只墾丁，連這一處風景勝地過往1年破千萬人到訪，如今觀光人次直接腰斬600多萬人。近年國旅花費價......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 109
傳「停賣蛋撻」網友罵翻！ 肯德基揭真相：我認輸...
台灣肯德基最暢銷的餐點原味葡式蛋撻深獲民眾喜愛，未料業者昨（15日）突然公告，聲稱賣了28年的經典原味蛋撻即將正式走入歷史，讓許多網友傻眼，有些人直呼不能接受，有些人則是反感這樣的負面行銷方式。肯德基今（16日）上午正式說明，證實了所謂停賣蛋撻的背後原因。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前 ・ 5
比蘇聯入侵阿富汗時還慘 北約：俄每月陣亡逾2萬人根本無法持續
[Newtalk新聞] 北約秘書長呂特（Mark Rutte）稍早將俄羅斯入侵烏克蘭與昔日導致蘇聯崩解的入侵阿富汗做對比，指出俄羅斯在這場侵略戰爭每個月陣亡人數就超過2萬人，比侵略阿富汗9年陣亡的總人數（1.5萬人）還要多，根本難以持續。 曾經領導共產世界與美國為主的西方國家對峙數十年的蘇聯，之所以最終崩解，原因之一是侵略阿富汗耗費太多人力物力，卻徒勞無功。 《商業內幕》（The Business Insider）報導，呂特13日在布魯塞爾的一個論壇上告訴歐洲議會的議員們，「目前，由於烏克蘭的防禦，俄羅斯軍隊正遭受大量士兵的傷亡，」隨著戰爭的持續，每月有20,000至25,000名士兵陣亡。「我說的不是重傷，而是陣亡。」 呂特將俄羅斯入侵烏克蘭的驚人折損與1979年蘇聯入侵阿富汗相提並論。上個世紀，在長達九年多的時間裡，蘇聯估計有15,000名士兵陣亡。「現在他們（俄軍）一個月就損失這麼多甚至更多，所以這對他們來說也是不可持續的。」 報導指出，俄羅斯尚未公佈官方傷亡數字，但烏克蘭和西方的估計描繪了一幅對莫斯科而言十分嚴峻的景象。 英國國防部昨（14）日發布的一份情報更新報告稱，自近四年新頭殼 ・ 1 天前 ・ 147
周杰倫出戰澳網「8歲兒陪進場意外入鏡」！ 網誇超帥：像昆凌
周杰倫14日參加澳網「一分大滿貫」表演賽，雖然遭對手賞ACE球，「連球都摸不到」就光速落敗，但依舊掀起滿滿話題。當他走入球場時，妻子昆凌陪伴在側，鏡頭也意外捕捉到8歲兒子Romeo的身影。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 23
少年梅毒併淋病流膿 醫驚：竟問何時能開機
[NOWnews今日新聞]寒假網約盛行，性病感染出現年輕化警訊！台中大甲李綜合醫院泌尿科近期連續收治兩名未成年男學生，症狀皆為生殖器流膿、紅腫。經檢查發現，兩名青少年均罹患梅毒，其中一人甚至合併感染淋...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 49