日本新政黨「中道改革連合」誕生 跳脫左右對立或親中勢力再集結？

由日本兩大在野黨公明黨與立憲民主黨所組合成立的新政黨「中道改革連合」(簡稱中道黨)1月16日在日本國會舉辦結成儀式。公明黨代表齊藤鐵夫與立憲民主黨代表、前首相野田佳彥一同舉起圓形淡藍色的新黨徽，宣誓新政黨正式成立。

取名「中道」，顧名思義就是要走非右派跟非左派的「中間路線」，有點類似台灣「跳脫藍綠」、走第三勢力的既視感。齊藤鐵夫在記者會上稱，中道黨的成立，是有鑒於世界局勢正往極度偏左派或右派的路上走，日本也不例外。因此他稱，保障中道的思維、保障日本的生活、保障日本的和平，採取「中道」戰略，是當今最能緩和局勢的方式。

新政黨成立的原因，不外乎是為了對抗現今自民黨與日本維新會的執政聯盟。自從高市早苗於2025年10月就任首相後，公明黨就決定與自民黨分道揚鑣，結束26年的聯合執政。此後公明黨就開始與立憲民主黨接觸，私底下運作、試探是否有合作的可能，只不過兩黨居然走到合併成一個政黨，一起在眾議院開疆闢土，確實令很多人始料未及。

新政黨突然成立的原因，也跟高市早苗拋出有意在23日提前解散眾議院、重選有關。根據日本各大媒體民調，目前高市早苗的支持率仍維持在高達75%至78%間，可說是形勢一片大好，自民黨黨內也紛紛勸進早點解散並重選國會，方能保障執政時絕對過半，不用一直跟其他政黨在議案票數上東拼西湊，因此也給了在野黨危機意識，決定提早合併。

與中國的互動成為焦點

然而，無論是公明黨或立憲民主黨，過去都被視為是相對「親中國」的政黨。尤其是公明黨過去在1972年中、日建交前，就在60年代率先前往中國拜訪，可說是日本打開共產鐵幕的急先鋒。立憲民主黨的前身民進黨、民主黨等，也都與中國政商界保持相當好的關係。

面對這樣的質疑，齊藤鐵夫跟野田佳彥也在接受日本TBS電視台訪問時給出自己的看法。野田批評高市早苗先前言明「台灣有事」狀態可列為日本「存立危急事態」是缺乏深思熟慮的言論。野田並在節目中稱：「我們應該結合在野黨的力量，多層次地持續向中國傳達政府歷來的一貫立場。這或許需要時間，但絕不能意氣用事。我們必須營造環境，讓雙方回到真正的戰略互惠關係。」

齊藤也跟野田有共識，他更稱公明黨過去才是「對中國直言不諱」的政黨。他說：「現在我們是在野黨，將會全力運用政黨間外交來改善日中關係；反之，有些人想透過說重話來提升支持率。利用分裂與對立來獲取政治能量的手法，在處理鄰國外交時真的合適嗎？我對此存有疑慮」，暗批高市的發言不當。

齊藤鐵夫過去也歷任多次自民黨內閣的國土交通大臣，可說是跟自民黨度過不少執政歲月。在聯合執政解散後琵琶別抱，投向過去的敵對陣營，難免被外界給予「背骨」的印象。齊藤也強調跟自民黨並非走向對立、而是相互尊重的和平收場。

避免成為「泡沫型」政黨

從兩黨領袖15日見面、決定重新組黨，16日就將新的政黨Logo印刷送件、召開記者會，「中道黨」的成立，在外界看來極為倉促。縱使兩黨檯面下運作合作一陣子，但在關鍵的安全保障法制、以及核能發電等議題上，舊的兩黨仍有分歧意見，新政黨能否走得遠，外界仍有不少疑慮。

較右派的《產經新聞》社論則批判該政黨為「左派互助會」，看不出中道性質。事實上，2025年的參議院選舉，偏右派的「參政黨」囊括多數席位後，日本就逐漸朝保守化趨勢邁進，高市上任以來，對外國人政策以及移民門檻等也都略有收緊。這樣的背景下，也間接促成左派的在野黨統合。

這也讓人想到過去1994年「新進黨」的成立，當年該黨吸收數個脫離自民黨後新成立的小型政黨，重新組成政黨。新進黨甚至還舉辦盛大的組黨大會、邀請歌舞團、氣勢磅礡的進場等，現任首相高市早苗、野田佳彥跟齊藤鐵夫都是創黨黨員、並出席大會。結果該政黨3年後就因為選舉慘敗而意見不合分裂，最終解散。

當年臨時一股腦兒湊合的政黨，終究抵擋不了政治的現實。如今，齊藤鐵夫對此質疑則說：「只要理念一致，我相信能長久維持」。野田佳彥則說：「透過建立這支優秀的團隊，我們要讓大家看到『中道勢力』就在這裡。為了讓這股力量能永續發展，我將賭上我的政治生命去實踐」。

公明黨的母體是創價學會，在日本也號稱「一個選區有一萬票」，擁有強大吸票能力，如果操作得宜，中道黨確實有機會拿下不少席次，加上中道黨也以「生活者優先」的口號，打出「食用品消費稅率歸零」的政策，看似相當美好，但仍未給出具體方針。要避免泡沫化，除了對民眾的精準政策訴求外，如何掌握對中國的姿態等，未來的中道黨還有漫長的考驗在等待。(編輯：陳士廉)

作者》鄭仲嵐 1985年生。畢業於英國倫敦大學亞非學院，曾留學日本，喜歡搖滾樂與棒球。過去任職台灣的電視臺，現為nippon.com多語種部門記者、編輯。並定期採訪、供稿給國內外的媒體。著書《唐鳳：我所看待的自由與未來》（2020年，文藝春秋，台灣由親子天下發行），《追尋岡村俊昭》（2024年，大塊文化）。同時擔任樂團《The Seven Joy》吉他手，負責作詞作曲。