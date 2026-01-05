日本新春黑鮪魚初競標 創5.1億日圓破紀錄天價

（中央社記者戴雅真東京5日專電）日本東京中央批發市場豐洲市場新春慣例黑鮪魚初競標，今天由來自青森縣大間町的本鮪（黑鮪魚）以5億1030萬日圓（約新台幣1億180萬元）的天價成交，刷新自1999年有紀錄以來的史上最高成交紀錄。

日刊體育、朝日電視台報導，這條創下紀錄的「第一鮪魚」重達243公斤，由大間町漁船「第11長寶丸號」（船長伊藤豐一）釣獲，換算下來每公斤價格高達210萬日圓，為當日最高單價。最終由在東京築地設有總店、於全日本經營連鎖店的壽司店 「壽司三昧（すしざんまい）」 母公司「喜代村」，時隔6年再度競得「第一鮪魚」。

初競標於清晨5時過後開始，在鐘聲響起的信號下，整排黑鮪魚依序競價，現場氣氛熱烈。得標後，這條價值超過5億日圓的黑鮪魚於上午7點左右被運至「壽司三昧」築地總店門口展示，吸引大量民眾與外國觀光客前來圍觀、拍照留念，只為一睹這條「天價鮪魚」的真面目。

「壽司三昧」社長木村清表示：「希望日本的各位就算只吃上一口，也能因此感到元氣滿滿。」據悉，這條5億日圓的黑鮪魚將於下午舉行解體秀，之後分送至各分店，以與平時相同的價格提供顧客品嚐。

關於成交金額的分配，大間漁協表示，地方漁協可分得5％（2551萬5000日圓），青森縣漁業聯合會分得1.5％（765萬4500日圓），負責承接這條第一鮪魚的批發商東都水產可取得6.5％（3316萬9500日圓），三方合計約6633萬9000日圓。扣除這些比例後，捕獲該魚的「第11長寶丸號」可獲得約4億4396萬1000日圓，但此金額尚未計入稅金及其他相關費用。

報導指出，黑鮪魚初競標象徵新年市場的好兆頭，為了讓漁民及相關從業人員更有幹勁，通常會由營業狀況良好的店家，以高於平常的價格得標，展現屬於商人的氣魄。

回顧得標紀錄，過去十多年來主要由「喜代村」以及「黑鮪魚批發商山幸加上高端餐飲集團ONODERA GROUP」兩大陣營相互拉鋸，把初競標價格一路推高。2021至2025年的第一鮪魚皆由「山幸和ONODERA GROUP」得標，今年則由喜代村奪下。（編輯：陳承功）1150105