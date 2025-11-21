日本新潟縣政府批准重啟全球最大核電廠

日本新潟縣(Niigata)縣政府今天(21日)批准重啟全球規模最大的核電廠─柏崎刈羽核電廠(Kashiwazaki-Kariwa)。這是該核電廠在2011年福島核災後恢復運作的關鍵一步。

新潟縣知事花角英世(Hideyo Hanazumi)在記者會上表示，他「將批准」重啟該座核電廠。這座核電廠重啟仍需獲得日本核能監管機構的最終批准。如果柏崎刈羽核電廠獲准重啟，將是自從2011年3月海嘯摧毀福島第一核電廠(Fukushima Daiichi)以來，營運商東京電力公司(TEPCO)首次重啟核電廠。

日本在2011年的311大地震後關閉所有核電廠，柏崎刈羽核電廠也隨之停止運作。

但如今，這個資源匱乏的國家希望重振核能發電，並減少對進口化石燃料的依賴。

在經過嚴格的安全檢查後，日本已有14座核反應爐恢復運作，主要位於西部和南部地區。