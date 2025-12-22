日本新潟縣議會通過 准許「全球最大核電廠」運轉

日本新潟縣議會通過，准許柏崎刈羽核電廠重新運轉。

日本核能政策出現重大轉折！位在新潟縣，由東京電力公司負責營運的「柏崎刈羽核電廠」，今（22）日獲新潟縣議會同意，支持恢復運轉。如果一切順利，柏崎刈羽核電廠，最快將在明年1月，重啟首座反應爐。（葉柏毅報導）

據日本媒體報導，這座全球最大的核電廠，自2011年福島核災後，全面停擺至今已經15年。柏崎刈羽核電廠一旦重啟，將象徵日本的能源政策轉向，不過有福島核一廠的前例，新潟縣地方居民仍然高度質疑核電安全，以及東京電力公司的營運能力。

據路透社報導，柏崎刈羽核電廠位在東京西北方約220公里處，由東京電力公司負責營運，是福島核一廠事故後，停運的54座反應爐之一。自從福島核災後，日本33座仍然具運轉條件的核子反應爐中，已經陸續重啟14座，試圖降低日本對進口化石燃料的依賴。

報導說，如果柏崎刈羽核電廠順利重啟，將成為東京電力公司旗下，首座再度運轉的核電廠，也是日本回歸核能政策的重要象徵。東京電力發言人高田昌克強調，他們堅定承諾，絕對不會再重演福島事故，並且也會確保新潟居民，不會遭遇類似風險。日本經濟產業省估計，僅重啟一座反應爐，就可以增加東京地區約2%的電力供應，有助於緩解能源緊張。