日本新潟驚見新生嬰屍 僅31公分全裸被丟路邊

日本新潟市中央區上（1）月30日發生一起遺棄屍體案件。（示意圖，非本案嬰兒／pexels）





日本新潟市中央區上（1）月30日發生一起遺棄屍體案件，有民眾在路邊發現一個嬰兒屍體，趕緊報案，據悉該嬰兒身上沒有穿衣服、僅31公分，似乎是剛出生的寶寶，警方正朝遺棄屍體方向偵辦。

據《新潟縣內NEWS》報導，上月30日上午11時後，有居民經過新潟市中央區弁天橋通時，發現路邊竟有個嬰兒屍體，趕緊撥打110報案。經查，死亡嬰兒身高約31公分，身上沒有穿衣服，研判為剛出生的小孩，不過警方未透露性別及現場更多狀況。

附近居民指出，該路段通行的人、車都不多，對於發生這類事件，比起可怕更覺得殘忍、過分。死亡嬰兒的身分、死因等，均仍待調查，警方目前正朝遺棄屍體方向偵辦。

