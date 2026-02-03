日本新生代樂團wapiti首度來台巡演 4/18台北站正式開唱

Wapiti主唱織田龍紀首次來台期待與歌迷見面，也透露想吃台灣水餃。（雅慕斯娛樂提供）

日本新生代樂團 wapiti 今年透過 Amuse Music Entertainment 正式出道後，演出版圖持續擴張，宣布將於2026年春天展開首次單獨巡演《wapiti Live Tour 2026 ～新綠～》。台北站定於 4 月 18 日（六）在 Corner House 舉行。對於首次訪台，成員們表示既期待與歌迷見面，也想品嚐台灣美食；其中，主唱織田龍紀最想嘗試的竟是台灣水餃，除了台灣茶與小籠包也在願望清單上。

Wapiti是融合鋼琴與小提琴編制的獨特樂團。（雅慕斯娛樂提供）

wapiti由主唱織田龍紀、鼓手工藤健介、鋼琴手吉村瑠莉與小提琴手HARMAN組成，將鋼琴與小提琴融入樂團編制，創造出與一般樂團截然不同的音樂風格。自獨立時期至今的作品累計在日本各大串流平台播放次數已突破2,000萬次，迅速成為今年最受矚目的新生代樂團之一。

樂團近期推出新曲〈春になれば 等到春天來臨〉，以中板抒情節奏描繪「只要春天來臨就能再次前行」的心境，將無法忘懷的情感與重新出發的意志交織呈現。主唱織田龍紀表示，希望這首歌能陪伴正在整理過去、準備向前走的聽眾，透過旋律與歌聲溫柔表達情感轉換。

