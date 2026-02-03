日本新生代樂團wapiti首登寶島4月開唱 超內行竟點名想吃水餃

wapiti由鼓手工藤健介（左起）、主唱織田龍紀、鋼琴手吉村瑠莉、小提琴手HARMAN組成。（雅慕斯娛樂提供）

日本新生代樂團wapiti今年主流出道後，活動版圖持續擴展，確定將於2026年春天展開首次單獨巡演「wapiti Live Tour 2026 ～新綠～」，台北站將於4月18日在Corner House舉行。談到首次來台，成員們除了期待與歌迷相見，也許下台灣美食的願望，除了常見的台灣茶、小籠包，主唱織田龍紀最想吃的竟然是「水餃」。

wapiti由主唱織田龍紀、鼓手工藤健介、鋼琴手吉村瑠莉、小提琴手HARMAN組成，融合鋼琴與小提琴編制，形塑出有別於一般樂團的音樂類型。包含獨立時期作品在內，所推出的全部作品於日本國內串流平台的總播放次數已突破2,000萬次，是今年備受矚目的新生代樂團之一。

日前推出新曲〈春になれば〉（等到春天來臨），描寫「只要到了春天就能再次向前邁進」的心境，將無法忘懷的情感與重新踏出步伐的意志交織其中，是一首以中板節奏鋪陳的抒情作品。主唱織田希望這首歌能陪伴正在整理過去、同時準備向前走的人，透過旋律與歌聲，溫和呈現情感的轉換。

「wapiti Live Tour 2026 ～新綠～」除了將走訪東京、名古屋以及大阪之外，台北站則將於4月18日（六）在台北 Corner House登場，票價為新台幣2000元，全座席依票券序號對號入座，門票已經在遠大售票系統熱賣中，相關演出資訊請鎖定主辦單位雅慕斯娛樂官方社群專頁。

