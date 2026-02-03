日本新生代樂團wapiti 4月台北開唱 點名想吃水餃

日本新生代樂團 wapiti 將於4月18日來台開唱。 圖／雅慕斯娛樂

日本新生代樂團 wapiti 今年自 Amuse Music Entertainment 主流出道後，確定於2026年春天展開首次單獨巡演《wapiti Live Tour 2026 ～新綠～》，台北站將於4月18日（六）在 Corner House 舉行。首次來台之際，成員們除了期待與台灣歌迷見面，也許下想品嚐台灣茶與小籠包等，主唱織田龍紀甚至提到最想嘗試的是水餃。

wapiti 由織田龍紀（主唱）、工藤健介（鼓）、吉村瑠莉（鋼琴）、HARMAN（小提琴）組成，編制中加入鋼琴與小提琴，形成其音樂上的特色。包含獨立時期作品在內，樂團發表的作品於日本國內串流平台的累積播放次數已突破2,000萬次，逐步受到關注。

廣告 廣告

日前發表的新曲〈春になれば 等到春天來臨〉，以「春天來臨後向前邁進」為主軸，描寫回顧過往與重新出發之間的心境變化，歌曲以中板節奏呈現。主唱織田表示，希望作品能陪伴正在整理心情、準備迎接下一階段的人。

《wapiti Live Tour 2026 ～新綠～》除東京、名古屋與大阪場次外，台北站確定於4月18日登場，票價為新台幣2,000元，全座席依票券序號對號入座，門票現正於遠大售票系統販售中，相關資訊可關注主辦單位雅慕斯娛樂官方社群。