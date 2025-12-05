日本新神獸！不燒辛烷魂 純電速殺到讓你心臟跳更快！
Lexus今（5）日正式發表全新的LFA純電動（BEV）概念車。這不只是新車亮相，而是一場跨越動力世代的宣示：「LFA」這個Toyota集團的超跑符號，將從燃燒汽油辛烷值的V10引擎時代，推進到電動性能的新領域。
這款概念車的誕生，源自豐田汽車董事長豐田章男長年堅持的「御用車手森藏」信念，也就是有些汽車製造的技藝不能斷代，必須傳給下一批工程師。LFA純電概念車就是在這種信念下，與Gazoo Racing車隊的GR GT與GR GT3同步研發，形成一支「新世代跑車軍團」。
這條血脈可追溯至1967年的2000GT（僅生產337輛，被視為日本第一款超跑），並延續至2010年問世的初代LFA。初代LFA限量500台，每台搭載由Yamaha協力調校的4.8升1LR-GUE V10高轉引擎，每顆引擎皆由工程師手工裝配與簽名。那具V10的聲浪至今仍被全球車迷視為經典，它不只是快，而是能掀起雞皮疙瘩的淬速之美。
LFA的車架、懸吊與煞車系統皆以賽道而生打造，甚至直接在紐柏林北環以實戰方式完成底盤調校。這份近乎執念的投入，讓LFA不只是車，而是時代的技藝象徵。如今，在全球汽車產業進入電動化浪潮的時刻，Toyota選擇用同樣的執著打造LFA的純電繼任者。
不同的是，這一次不再依靠高轉速V10動力，而是將性能核心之一交給電動科技、全鋁輕量化平台與更極限的空力整合。全新LFA概念車延續低重心、輕量化、高剛性與敏銳空力。全鋁車身框架不只提升剛性，也替純電跑車爭取更好的重量分布。在電動平台高度自由的加持下，Lexus能重新布局駕駛姿勢、座艙包覆與車身比例，使新LFA展現不同於燃油跑車的冷峻輪廓。
外型方面，新LFA不再試圖複製初代的V10世代語言，而是以其「雕塑感與均衡比例」為基礎，重新設計出一種屬於電動跑車的新美學。車身線條低伏、乾淨，視覺張力強但不流於複雜、反而透著利刃般的俐簡，這種設計讓它在未來的時間軸中依然可以保持不褪流行的辨識力度。
在駕駛感受上，Lexus強調「沉浸式駕駛」。這個概念代表的不只是更快的反應速度與更精準的轉向，而是透過電子化平台重新調整車與駕駛人的關係。駕駛姿勢、儀表資訊、操作回饋，都朝「人車一體」的方向重構。一如初代LFA，新LFA希望駕駛人在座艙中感受到的不只是速度，而是跑車應有的直覺颯爽的刺激感。
值得注意的是，LFA概念車的推出並不是單獨事件，而是Toyota「多路徑策略」的一部分，在汽油、混合動力、氫能與電動車並行的過渡時期，豐田認為車迷應該保有不同動力的選擇。在高性能跑車領域，GR GT3搭載的是4.0升V8雙渦輪能直上賽車的動力；GR GT裝置的是4.0升雙渦輪V8混合動力，將成為燃油性能車的旗艦；LFA BEV概念車則是品牌在電動跑車的最高點。
初代LFA曾靠一顆手工打造的V10高性能引擎，把Lexus的名字送進超跑殿堂。如今，第二代LFA不再只靠引擎聲浪，而是想要靠電動科技、輕量化平台、空力技術和製造工藝，重新定義「LFA」。也在這電動世代，超跑該如何存在？Toyota（Lexus）給出的方向。
