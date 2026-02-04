日本新首相預計18日選出！共同社：高市早苗有望取得過半席次 高機率繼續組閣

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

日本國會（眾議院）改選即將於2月8日展開，日媒透露，日本政府與執政黨正計畫於2月18日召開特別國會，進行首相指名選舉，被選出的新首相有望立即組閣，帶領新政府就任。據了解，現任首相高市早苗的選情看好，有望取得過半席次，帶領自民黨政府繼續執政。

具共同社報導，日本現任首相高市早苗聲勢強大，有望在改選中獲勝。（圖／日本首相官邸）

根據日本共同社引述知情人士說法，新內閣就任前，高市內閣正協調讓特別國會召集日在18日召開。當眾議院改選結束後，朝野將舉行協議會並由內閣官房長官木原稔告知召集日，並協商相關日程。

由於日本政體為議會內閣制，政黨領袖在國會中取得多數或是過半席次者即有組閣權力，可在選後召集「特別國會」進行首相指名選舉，並在選舉通過後就任新首相。當新首相與新內閣成員確認後，再由天皇於皇居進行首相任命儀式與閣員認證儀式，儀式結束後即代表新政府正式上任。

根據共同社民調指出，自民黨有望於本屆眾議院改選中取得過半席次，因此首相高機率是由高市早苗續任，也有望與右翼盟友維新會繼續聯合執政。若是高市早苗勝出，她將先率內閣進行總辭，接著再舉行首相指名選舉，於勝選後就任日本第105任首相。



