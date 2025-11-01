日本旅客「買爆台灣味」吸7.5萬讚！本人再發聲：願台日永遠是朋友

生活中心／陳慈鈴報導

日本人分享從台灣購得的戰利品。（圖／翻攝自Threads @minuitsama）

一名日本旅客於社群分享來台灣旅遊購買的戰利品，其中出現了台灣小吃店的餐具，令不少台灣人感到好奇。她表示，這是為了讓她的日式餐桌「看起來更有台灣風格！」想念台灣的心情也能因此稍微獲得舒緩。貼文至今已經獲得超過7.5萬個讚數，這名日本旅客也再度發聲，「希望台灣和日本永遠是好朋友！」

日本旅客於《Threads》發文寫道，今年夏天去的台灣真的超級開心！去過很多國家，但台灣是最有趣的！好想再去一次，好好逛街大買特買。接著，貼出自己從台灣買到的戰利品，從圖中可以看到各種伴手禮、白花油、衛生棉、吊飾、玩偶、「台灣LV包」茄芷袋等。

日本人來台「狂買1物」台灣人愣住了！本人親揭原因 台網友笑了（圖／翻攝自Threads @minuitsama）

不少台灣網友看到出現台灣小吃店常見的餐盤及餐具後，紛紛表示「我們都跑去日本買一堆超有質感的餐具，結果日本人竟然來台灣買湯匙？！」「忽然理解日本人看我的戰利品照片心情了」、「台灣鐵湯匙真的大家超愛，以後可以拿去國民外交」。

日本旅客也親自幫台灣人解惑，貼出以台灣餐具盛裝的自製魯肉飯、水餃後，解釋是為了讓她的日式餐桌「看起來更有台灣風格！這讓我對想念台灣的心情稍微好過一點。」

很多台灣網友知道原因後，不禁會心一笑，「原來這個湯匙是用來吃滷肉飯的，身為台灣人一開始看到真的有愣一下」、「這餐具相當道地！」「一大堆台灣的小吃店都是用這種盤子」、「我理解你了，就像我在買了日本的月曆，幻想我在台灣過日本的日子」、「妳真的好可愛，原來我們這麼習以為常的事情，對你來說這麼特別！謝謝妳喜歡台灣喔。」

面對台灣人的友善，日本旅客於30日晚間特地發文致謝，「感謝各位分別致函台灣各城市，但就台灣而言，我感謝你們！我希望台灣和日本永遠是朋友！」對於台灣人說：「謝謝你們愛台灣」，她覺得真正想表達的是「因為台灣真的很美！希望台灣和日本永遠是好朋友！」

