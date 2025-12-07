▲日本旅行業者與長榮航空走訪屏東，揭開觀光推動新布局。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／屏東 報導】為推動屏東觀光國際化，屏東縣政府於12月2日至6日邀請日本主要旅行社及長榮航空專業團隊來台進行深度踩線。此次行程透過實地體驗及遊程洽談，強化日本市場對屏東旅遊印象，並促進後續包裝遊程及國際行銷合作，為屏東觀光帶來更多海外客源動能。

▲日本旅行業者與長榮航空走訪屏東，揭開觀光推動新布局。

屏東縣政府交通旅遊處表示，此次踩線主要鎖定自由行市場，希望向日本旅客推介屏東多元、深度且具文化故事性的旅遊風貌。行程從屏南到屏北涵蓋海洋文化、原鄉文化、溫泉、自然生態及城市文創等特色景點，完整呈現屏東獨有的在地魅力。

廣告 廣告

▲日本旅行業者與長榮航空走訪屏東，揭開觀光推動新布局。

此次安排日本業者走訪東港「屏東縣王船文化館」及「新園海洋文化園區」，深入了解海洋信仰及漁村人文；隨後前往潮州參訪「潮州日式歷史建築文化園區」、「潮州鐵道文化園區」，感受全台唯一兼具鐵路維修、觀光與生態的機廠發展歷史。同時也前往「枋寮北勢寮保安宮」見證延續百年的「放白鶴」習俗，該風俗已列入縣定珍貴無形文化資產，具有稀有且重要的文化意義。

▲日本旅行業者與長榮航空走訪屏東，揭開觀光推動新布局。

行程亦安排踏查「龜山步道」，沿途保留日治時代遺留下的碉堡與軍事坑道，並前往四重溪體驗剛開幕的「四重溪溫泉季」，展現屏東的冬季旅遊亮點。屏北部分則規劃「霧台神山部落」、「幸福莊園」、「鴻旗休閒農場」、「小雨果巧克力店」、「芝林莊園」、「勝利星村生活創意園區」、「天明製藥農科觀光園區」、「大花休閒農場」等景點，以深度原鄉文化、生態手作體驗及旅宿參訪，呈現屏東的文化故事與生活美學，同時展現農科產業能量與地方觀光創新。

縣府指出，本次踩線不僅讓日本旅行社與航空公司能更深入掌握屏東旅遊素材與特色資源，也有助串聯更多主題式遊程開發，並整合旅遊產品、交通及通路行銷。未來縣府將持續拓展日本旅遊市場，強化與相關業者合作，深化國際宣傳與主題旅遊推廣，吸引更多日本旅客走進屏東，親自體驗南國魅力與多元人文風景。

民眾可透過「屏東GO好玩」及「屏東GO交通」FB、IG、Threads社群平台，以及「屏東GO好玩」、「屏東ㄟ公車」APP掌握最新旅遊資訊與活動訊息，更多內容請上屏東旅遊網查詢。