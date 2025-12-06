日本旅行業者與長榮航空走訪屏東 體驗遊程強化推動觀光
記者毛莉／屏東報導
屏東縣為推動屏東觀光國際化，2至6日邀請日本旅行社及長榮航空公司來台深度踩線。透過實地體驗與遊程包裝，強化日本市場對屏東的旅遊印象，並促進後續遊程合作與行銷推廣。
縣府交通旅遊處表示，本次踩線以「自由行旅客」為主要推廣客群，行程規劃屏北原鄉文化、溫泉特色、市區文創等點位，完整呈現屏東多元旅遊風貌。包含東港的「屏東縣王船文化館」與「新園海洋文化園區」，展現海洋信仰與漁港人文。
接著安排「潮州日式歷史建築文化園區」、「潮州鐵道文化園區」欣賞全台唯一結合鐵路維修、觀光與生態的機廠及參訪「枋寮北勢寮保安宮」傳承百年、全台獨一無二的「放白鶴」習俗，目前已列入縣定珍貴無形文化資產。行程來到「龜山步道」這裡保留大量日治時代留下的碉堡、坑道等軍事遺跡，晚上欣賞剛開幕的「四重溪溫泉季」等景點與活動。
屏北地區則是規劃「霧台神山部落」、「幸福莊園」、「鴻旗休閒農場」、「小雨果巧克力店」、「芝林莊園」、「勝利星村生活創意園區」、「天明製藥農科觀光園區」、「大花休閒農場」等景點，透過文化、原鄉故事、生態手作及旅宿參訪展現屏東的文化氣息。藉由屏東與日本關聯景點帶入在地農科產業能量及深度旅遊景點，吸引日本旅客來到屏縣觀光旅遊的效益。
縣府表示，這次踩線將有助日本旅行社與航空公司深入掌握屏東的旅遊素材，串聯旅遊產品與市場行銷並提供在地優惠店家。未來亦將持續以深化日本市場，與當地旅行業者加強合作，共同推動主題宣傳與特色遊程開發，吸引更多日本旅客親自感受屏東獨特的自然、人文與生活風景。
民眾可透過「屏東GO好玩」及「屏東GO交通」FB、IG、Threads社群平台，以及「屏東GO好玩」、「屏東ㄟ公車」APP，掌握最新旅遊資訊與活動訊息。
其他人也在看
中國人不來也行 日記者赴京都「被旅遊現況嚇到」：人間地獄
日本與中國關係緊張，中國遊客減少引發京都觀光疑慮，但日媒記者實地走訪發現人潮依舊洶湧。來自多國的遊客填補缺口，京都旅遊業並未因陸客下降而受重創。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 102
紫色蒜香藤正盛開！苗栗通霄私房景點大公開：花海秘境、日落大道、心型公路、飛牛牧場必踩
苗栗通霄迎來最夢幻的紫色季節！正值蒜香藤盛開，山坡與巷弄都被迷人紫瀰漫，搭配海線特有的風車景觀、公路地形與夕陽視野，成為秋冬最療癒的散步路線。從隱藏版花海秘境、能俯瞰整片海岸線的嶺頂瞭望台，到親子必踩的火車頭園區，都讓旅人一次收集山海美景。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 22 小時前 ・ 1
涵蓋北中！國小畢旅「3天2夜6200元」 掀網路熱議
高雄市 / 綜合報導 高雄一所國小日前畢業旅行行程曝光，涵蓋中北部，有九族文化村、日月潭、木柵動物園、六福村、淡水老街等等，還住大飯店，三天兩夜6200元，在網路上引發熱議，有家長表示，看了都想報名，但也有人認為時間太過緊湊，車程時間過長，但校方說，大多數學生看到行程後，反映很熱烈也很期待。到遊樂園，體驗刺激雲霄飛車，這是不少學校畢業旅行的行程之一，高雄一所國小，日前畢旅行程曝光，有家長表示，看了都想報名，行程涵蓋中北部，三天兩夜一共6200元一天，先到九族文化村、日月潭，晚上住煙波飯店，第二天，在北上到木柵動物園，隨後逛淡水老街，同樣住煙波，第三天則是到六福村，再去百年餅舖一福堂隨後南下返家。學生家長說：「很好，連我自己也想去，住宿啊，光住宿就很划算。」民眾說：「完全就是非常便宜啊，國旅的話基本上都是萬起跳了吧，會有一點(累)他們在車上就只能睡覺吧。」行程和價格曝光，瞬間引發熱議，有人覺得划算，但也有人認為，三天要從南部橫跨到中北部，太累了，而且光是兩個樂園分別都只停留四個小時，時間上似乎有點緊迫，但校方表示，學生看到行程，反應都很熱烈。學務主任顏佑庭說：「他們(家長)會知道其實這個價錢是OK的，(往年落在哪)大概在5800左右，因為學生一定是非常開心的，一定很開心又期待，所以有人說我好期待，這些行程我沒去過。」學校強調，因為物價上漲，今年價格有調漲，每個班也會給出兩個中低收減免名額，這回畢旅行程曝光，雖然網友看法兩極，但對大多數學生來說，能和同學出遊，回憶比行程更值得珍藏。 原始連結華視影音 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
國旅補助元旦起實施 平日住2晚最高領2千
民眾在生日旅遊住宿、平日住房、遊樂園留宿都能獲得補助(圖/知本老爺 提供)卡優新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
便宜機票都是套路？ 日媒揭航空業「靠這招」 讓利反而賺更多
近年許多旅客在比價時，常常會被某些便宜的機票所吸引，甚至懷疑是不是系統出錯。不過日本媒體揭露，那些「超划算機票」並不是航空公司突然佛心，而是精心部署的Stopover（中途停留）策略——一種讓旅客轉機時可以實際入境、自由活動，甚至住上幾晚的制度，這種模式不僅讓旅客一票玩兩國，更是航空公司用來搶市占的高效商業手法。EBC東森財經新聞 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
0403震後重生！太魯閣族人修復立霧山步道 今開放迎客
去年0403花蓮大地震重創太魯閣峽谷後，位於偏遠山區的太魯閣族大禮、大同傳統部落及對外聯繫交通遭受嚴重打擊。在太管處與在地部落族人一年多的努力下，克服餘震、風災、豪雨的考驗，主要聯外道路得卡倫步道與大禮大同林道的災修工程終於完成，同禮部落也在今年暑假重新對外開放。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
彰化扇行車庫鐵道嘉年華將登場 拍火車、吃美食、抽住宿券的鐵道輕旅行！
彰化扇行車庫，不妨來看一下整修後的新風貌(攝影：洪書瑱)【旅遊經洪書瑱報導】彰化扇形車庫是台灣非常著旅遊經 ・ 1 天前 ・ 發起對話
凱撒趣淘漫旅台南雙12限時超狂優惠 1212元即可入住，能冒險還能賞梅景！
凱撒趣淘漫旅台南雙12限時超狂優惠1212元即可入住，能冒險還能賞梅景！。圖／凱撒趣淘漫旅-台南提供旅遊經 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
西門町天橋藏垃圾、北投步道燈不亮 北市文化小旅行景點殘破多缺失
「台北文化小旅行」是北市府推動的深度旅遊計畫，目前已規畫100處文化點，並設計出37條遊程。台北市議員陳怡君4日在市政總質詢指出，文化小旅行景點處處踩雷，變成「恐怖小旅行」，不僅路線路燈壞掉、椅子腐朽，告示牌也斑駁脫落，更佈滿塗鴨、棄置雜物。台北市長蔣萬安表示，會請北市文化局主責，跟權管單位跨局處做全面檢視整修，包括棧道更新、水質清理、環境整潔等。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
彰化扇庫嘉年華週末登場 拍火車、吃美食、抽住宿券最划算！
國定古蹟「彰化扇形車庫」在「2025台灣設計展」封閉整修後，以全新的工業美學亮相，再度吸引全台旅客目光。這座獲選為交通部觀光署「觀光亮點票選」的人氣景點之一的百年車庫，交通部觀光署參山國家風景區管理處攜手彰化縣旅遊產業協會，於本周末12月6號至7號在「戶羽機關車園區」舉辦「2025扇形車庫鐵道嘉年華暨第二屆彰化旅遊美食大賞」，搭配市集、美食與鐵道文化活動，邀請民眾在普發現金後，安排最划算的鐵道輕旅行。參山處表示，本次重新開放的扇形車庫以「低干預、美學導入、永續旅遊」為核心，園區導入耐候鋼作為主要視覺素材，橘紅色鏽蝕質感與百年機務庫的歷史層次完美呼應。新設計以步行動線與低碳環境整合，讓遊客能更沉浸地欣賞扇庫結構、蒸汽火車軌跡與車庫機能。活動期間，特別力邀社頭福井食堂的鎮店之寶「糖鐵135號巡道列車」也將限時現身，藍色車廂與耐候鋼地景形成極具張力的視覺對比，成為攝影愛好者本週末必衝的打卡亮點。彰化縣旅遊產業協會理事長黃昱哲指出，「第二屆彰化旅遊美食大賞」匯聚超過30家在地人氣品牌，包括團購名店「麥仕佳」、文青系甜點「DeerHer甜點廚坊」、排隊人氣「蓁古早味蛋糕」、伴手禮人氣店「鹿水谷堂台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
冬季泡湯就是花蓮！暖湯 × 星空 × 主題房一次到位
【記者 周澄予／花蓮 報導】冬天的花蓮，有最讓人放鬆的三種元素：暖湯、星空與靜好的住宿體驗。2025花蓮太平洋台灣好報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
搭台灣好行清境線到合歡山暗空公園 賞雙子座流星雨 X 零光害星空
一年一度的雙子座流星雨預計將在十二月十四日登場，為冬季夜空增添一抹浪漫色彩。根據天文預報，在無光害的理想條件下，每小時約可觀賞到近百顆流星。隨著觀星熱潮升溫，位於高海拔、擁有國際認證的合歡山暗空公園，成為追星族鎖定的首選地點。為服務上山觀星的遊客，交通部觀光署輔導由南投縣政府推動的台灣好行「清境線」，提供了便捷的接駁服務，讓民眾能輕鬆抵達觀星聖地。合歡山暗空公園不僅是全台首座，更是全亞洲第三座通過國際暗天協會（IDA）認證的觀星公園，在國際認證的零光害環境中，旅客能夠盡情欣賞璀璨星河與流星雨。其中，位於鳶峰的「鳶峰星空劇場」利用球形投影屏幕，打造出沉浸式觀影空間，結合天文展示與互動導覽，讓遊客在等待觀星的同時，也能深入了解合歡山的自然生態與原民文化故事，新的經營團隊業已進 ...台灣新生報 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
到金山萬里泡暖湯 享泡四大溫泉湯、打卡還能抽住宿券！
TSMOTEL（鼎帥溫泉汽車旅館)【旅遊經洪書瑱報導】天氣漸有冷意，象徵又將進入泡溫泉暖湯的季節，其旅遊經 ・ 1 天前 ・ 發起對話
粉紅劍蘭花海Ｘ台版大峽谷同框！雙色花田免費拍最後賞期倒數
劍蘭花,花海景點,火炎山,台中市,台中景點,台中花海,后里景點,后里花海,后里土城堤防 期間限定劍蘭花海盛開了！台中有一處賞花景點不僅能賞粉、鮮紅色雙色劍蘭，還能將「台版大峽谷」火炎山一同入鏡，快把握最後賞期前往取景！景點+ ・ 1 天前 ・ 發起對話
跨年阿里山看日出元旦首道曙光！祝山觀日列車阿里山林鐵售票資訊公布
為疏運於阿里山國家森林遊樂區迎接元旦第一道曙光的旅客，阿里山林業鐵路於當日清晨2 時50 分開行第1 班祝山觀日列車。自114 年12 月10 日上午9 時起，接受團體電話預約，18 日上午6 時起開放個人網路訂票，歡迎旅客提早預購車票！景點+ ・ 21 小時前 ・ 發起對話
北區觀光圈跨區域遊程正式上架 串聯新北、台北、宜蘭、桃園、基隆、馬祖六大地區 推出北台灣全新漫遊路線
記者/鄭欣宜報導 交通部觀光署推動北區觀光圈邁入跨域整合新階段，「北區觀光圈跨區域遊程網頁」正式上線啟售！由東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處、北海岸及觀音山國家風景區管理處、馬祖國家風景區管理處攜手合享民頭條 ・ 1 天前 ・ 發起對話
【鳳凰城首航3】當地華人超期待！「不用再飛奔趕轉機、行李不怕丟」高齡長輩福音
華航、星宇相繼直航鳳凰城，飛行時間只要12小時，且免轉機，當地3萬僑民超期待！駐美大使俞大㵢親自參加華航直飛鳳凰城儀式時幽默問華航董事長高星潢「我的問題是，怎麼你們怎麼花了這麼久？」直指當地台灣僑胞等到心焦，鳳凰城當地台灣人也說出他們真正的心聲「不用再飛奔趕轉機、怕丟行李」，而且對家裡有高齡長輩的台灣僑胞及外派是一大福音，終於能直飛往返探望家人了。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 1
台北直飛長灘島 遊艇派對到越野探險 品冠旅遊推海陸奢華全玩法
【互傳媒／記者 蘇彩娥／菲律賓 報導】菲律賓長灘島（Boracay）以世界級白沙灘、清澈海水與悠閒島嶼氛圍聞名互傳媒 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
百萬夜景外的私房景點 函館夢幻耶誕之旅
聳立許多百年教堂與歐風建築的函館，是一座和、洋風情並蓄的港都，每逢冬日時節，「函館夢幻聖誕節」登場，更讓這種異國情調瀰漫大街小巷。全球中央雜誌 ・ 1 天前 ・ 發起對話
搶季節轉換市場！樂天旅遊指定住宿85折 雄獅推北半球「4大絕美花季」
隨著日本即將邁入為期90天的深冬黃金期，冰瀑、流冰與樹冰構成的3大冬季奇景陸續進入最具代表性的季節狀態。據日本國家旅遊局資料，這段時間的日本是自然景觀最壯麗的時節，而樂天旅遊同步推出「SUPER SALE」，全站指定住宿85折、12月12日當日再加碼12%優惠，讓旅客能以更高彈性規劃深冬行程。緊接著，每年1到3月，北半球氣候轉暖，旅遊市場也隨之迎來賞花熱潮。......風傳媒 ・ 14 小時前 ・ 發起對話