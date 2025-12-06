日本旅行業者與長榮航空走訪屏東，體驗遊程強化推動觀光。（屏東縣政府提供）

記者毛莉／屏東報導

屏東縣為推動屏東觀光國際化，2至6日邀請日本旅行社及長榮航空公司來台深度踩線。透過實地體驗與遊程包裝，強化日本市場對屏東的旅遊印象，並促進後續遊程合作與行銷推廣。

縣府交通旅遊處表示，本次踩線以「自由行旅客」為主要推廣客群，行程規劃屏北原鄉文化、溫泉特色、市區文創等點位，完整呈現屏東多元旅遊風貌。包含東港的「屏東縣王船文化館」與「新園海洋文化園區」，展現海洋信仰與漁港人文。

接著安排「潮州日式歷史建築文化園區」、「潮州鐵道文化園區」欣賞全台唯一結合鐵路維修、觀光與生態的機廠及參訪「枋寮北勢寮保安宮」傳承百年、全台獨一無二的「放白鶴」習俗，目前已列入縣定珍貴無形文化資產。行程來到「龜山步道」這裡保留大量日治時代留下的碉堡、坑道等軍事遺跡，晚上欣賞剛開幕的「四重溪溫泉季」等景點與活動。

屏北地區則是規劃「霧台神山部落」、「幸福莊園」、「鴻旗休閒農場」、「小雨果巧克力店」、「芝林莊園」、「勝利星村生活創意園區」、「天明製藥農科觀光園區」、「大花休閒農場」等景點，透過文化、原鄉故事、生態手作及旅宿參訪展現屏東的文化氣息。藉由屏東與日本關聯景點帶入在地農科產業能量及深度旅遊景點，吸引日本旅客來到屏縣觀光旅遊的效益。

縣府表示，這次踩線將有助日本旅行社與航空公司深入掌握屏東的旅遊素材，串聯旅遊產品與市場行銷並提供在地優惠店家。未來亦將持續以深化日本市場，與當地旅行業者加強合作，共同推動主題宣傳與特色遊程開發，吸引更多日本旅客親自感受屏東獨特的自然、人文與生活風景。

民眾可透過「屏東GO好玩」及「屏東GO交通」FB、IG、Threads社群平台，以及「屏東GO好玩」、「屏東ㄟ公車」APP，掌握最新旅遊資訊與活動訊息。