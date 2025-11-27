「日本旅行」再訪嘉市 走讀KANO歷史深化台日棒球交流

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】為深化台日觀光與棒球文化合作，日本歷史最悠久的旅行社「日本旅行」再度蒞臨嘉義市。本次來訪以體育觀光交流為主要目的。市政顧問江明清、「日本旅行」營業擔當部長藤本雅俊、「日本旅行」資深顧問遠茂谷寬司、「日本旅行」企劃主任百瀨滿康、星港旅行社副總經理陳致瑋，以及前日職選手荒木大輔等一行6人於25日抵達嘉義市，先行參訪國立嘉義大學 KANO 棒球特展，並於昨（26）日拜會嘉義市長黃敏惠，由黃敏惠市長致贈荒木大輔選手吳明捷紀念雕像，荒木大輔選手亦回贈簽名球表示謝意，隨後再前往棒球隊極具知名度的嘉義市立民生國中。

黃敏惠市長表示，非常歡迎「日本旅行」再次來訪，期待透過此次交流持續深化台日在觀光、運動與文化上的合作。嘉義市是棒球原鄉，嘉農棒球隊1931年在甲子園締造的傳奇、電影《KANO》讓世界重新看見嘉義市，以及中央噴水池的吳明捷雕像所象徵的永不放棄 KANO 精神，皆已成為嘉義市與日本交流最自然的語言。

黃敏惠市長也特別與日方交流嘉農在1931年打下台灣棒球文化的根基，又一路影響到戰後少棒的興盛，並分享自身熱愛棒球的經驗，包括2019年赴日參訪，特別前往甲子園替中華隊加油，以及年輕時代半夜起床觀看威廉波特少棒賽的熱血記憶。黃敏惠市長指出，嘉義市是一座愛運動的城市，今年在《遠見》「運動城市大調查」中名次大幅躍升，榮獲非六都第三名，「全民運動」項目更奪下非六都第一，獲封「運動友善之都」，顯示嘉義市打造友善運動環境的努力已獲肯定。

「日本旅行」代表團表示，嘉農對嘉義市的影響不僅止於棒球層面，更形塑了整座城市的文化、風景與人民的情感。在日本，極少會有城市將選手銅像設置於市中心，像嘉義市將一段棒球歷史化為城市精神象徵的更為少見。因此，對嘉義市投入棒球的深度與情感，感到驚訝與感動。同時，「日本旅行」代表團也分享荒木大輔選手雜誌及參與甲子園時期的珍貴照片。

「日本旅行」代表團25日下午首先前往國立嘉義大學，參觀校內珍藏的 KANO 棒球文物，重回1931年嘉農棒球隊遠征甲子園、震撼日本的歷史現場。嘉義大學除保存完整KANO史料外，今年 8 月亦與日本四國地區大學野球聯盟（愛媛大學、松山大學、香川大學、高知大學、高知工科大學）交流，於嘉義市立棒球場舉行友誼交流賽，展現嘉義市積極推動台日棒球文化的成果，讓來賓更深刻理解嘉義市作為「棒球原鄉」的文化底蘊。

昨(26)日下午，「日本旅行」代表團前往嘉義市立民生國民中學，參訪該校棒球隊訓練情況並與師生交流。民生國中長期投入棒球人才培育，是嘉義市棒球扎根的重要基地，曾培育無數優秀球員，其中包括多年耕耘基層、今年獲頒「終身成就獎」的資深教練李文傳。校方表示，學生們不僅在球技上持續進步，也在團隊精神、紀律養成與人格教育上同步成長；球員每日投入高強度訓練，展現堅持到底的 KANO 精神，也讓來訪貴賓留下深刻印象。

前日職選手荒木大輔看完民生國中棒球隊練習後表示，如果他們跟同年齡的日本選手比賽，相信憑藉他們的實力與努力，一定能取得相當不錯的成績，甚至有潛力在比賽中脫穎而出，展現優異表現。荒木大輔選手不僅提供選手們訓練建議，也特別勉勵學生們，棒球訓練雖然辛苦，但與其害怕，不如勇於嘗試；唯有從每一次的失敗中汲取經驗，找到前進的方法，只要持續練習、堅持不懈，就一定能變得更強。

市府表示，歡迎「日本旅行」代表團再次蒞臨嘉義市，期待藉由此次拜會，使嘉義市在觀光、運動及文化發展上與日本建立更長遠、更緊密的合作關係；並也期盼雙方在 11 月 28 日舉行的「台日棒球交流座談會」中持續深化交流，該座談會預計邀請前日職選手荒木大輔等貴賓出席，相信將為台日棒球合作開創更多契機。

圖：為深化台日觀光與棒球文化合作，日本歷史最悠久的旅行社「日本旅行」再度蒞臨嘉義市。本次來訪以體育觀光交流為主要目的。訪問團除訪問嘉義大學外也拜會嘉義市長黃敏惠。（記者吳瑞興翻攝）