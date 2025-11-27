「日本旅行」再訪嘉義市 走讀KANO歷史
(記者廖建智嘉義報導)
為深化台日觀光與棒球文化合作，日本歷史最悠久的旅行社「日本旅行」再度蒞臨嘉義市。本次來訪以體育觀光交流為主要目的。市政顧問江明清、「日本旅行」營業擔當部長藤本雅俊、「日本旅行」資深顧問遠茂谷寬司、「日本旅行」企劃主任百瀨滿康、星港旅行社副總經理陳致瑋，以及前日職選手荒木大輔等一行6人於25日抵達嘉義市，先行參訪國立嘉義大學 KANO 棒球特展，並於（26）日拜會嘉義市長黃敏惠，由黃敏惠市長致贈荒木大輔選手吳明捷紀念雕像，荒木大輔選手亦回贈簽名球表示謝意，隨後再前往棒球隊極具知名度的嘉義市立民生國中。
黃敏惠市長表示，非常歡迎「日本旅行」再次來訪，期待透過此次交流持續深化台日在觀光、運動與文化上的合作。嘉義市是棒球原鄉，嘉農棒球隊1931年在甲子園締造的傳奇、電影《KANO》讓世界重新看見嘉義市，以及中央噴水池的吳明捷雕像所象徵的永不放棄 KANO 精神，皆已成為嘉義市與日本交流最自然的語言。
「日本旅行」代表團25日下午首先前往國立嘉義大學，參觀校內珍藏的 KANO 棒球文物，重回1931年嘉農棒球隊遠征甲子園、震撼日本的歷史現場。嘉義大學除保存完整KANO史料外，今年 8 月亦與日本四國地區大學野球聯盟（愛媛大學、松山大學、香川大學、高知大學、高知工科大學）交流，於嘉義市立棒球場舉行友誼交流賽，展現嘉義市積極推動台日棒球文化的成果，讓來賓更深刻理解嘉義市作為「棒球原鄉」的文化底蘊。
(26)日下午，「日本旅行」代表團前往嘉義市立民生國民中學，參訪該校棒球隊訓練情況並與師生交流。民生國中長期投入棒球人才培育，是嘉義市棒球扎根的重要基地，曾培育無數優秀球員，其中包括多年耕耘基層、今年獲頒「終身成就獎」的資深教練李文傳。校方表示，學生們不僅在球技上持續進步，也在團隊精神、紀律養成與人格教育上同步成長；球員每日投入高強度訓練，展現堅持到底的 KANO 精神，也讓來訪貴賓留下深刻印象。
