「日本旅行」重返嘉義深化棒球與觀光交流 走讀KANO歷史再掀台日情誼

日本歷史最悠久的旅行社「日本旅行」代表團再度踏上嘉義，展開以體育觀光為主軸的交流行程。市政顧問江明清與日方代表藤本雅俊、遠茂谷寬司、百瀨滿康、陳致瑋及前日職名將荒木大輔於25日抵達嘉義市，率先走訪國立嘉義大學 KANO 棒球特展，翌日拜會市長黃敏惠，雙方以棒球為語言，再度連結起跨越近百年的台日情誼。

↑圖說：嘉義市長黃敏惠(右)致贈前日職選手荒木大輔(左)KANO選手吳明捷紀念雕像，荒木大輔選手亦回贈簽名球表示謝意。（圖片來源：嘉義市觀新處提供）

黃敏惠市長表示，嘉義是台灣棒球文化的發源地，1931年嘉農棒球隊在甲子園締造的傳奇精神，透過電影《KANO》讓世界重新看見嘉義，也成為台日交流最自然的文化橋梁。她並分享自身長年關注棒球的熱情，包括赴日為中華隊加油、年輕時半夜守著電視看威廉波特少棒賽等記憶，強調嘉義是一座「愛運動的城市」。嘉義市在《遠見》運動城市大調查中名次大幅提升，並拿下非六都「全民運動」第一，展現打造運動友善環境的成果。

↑圖說：日本旅行代表團參觀嘉義大學校內珍藏的 KANO 棒球文物。（圖片來源：嘉義市觀新處提供）

日本旅行代表團則指出，嘉農精神已深深內化為嘉義市的文化與城市印記，甚至連選手雕像都成為城市記憶的核心，令人印象深刻。他們也特別分享荒木大輔過往在甲子園時期的珍貴照片，感性地回應嘉義市的棒球情感。

此行亦安排代表團參訪嘉義大學珍藏的 KANO 文物，重溯嘉農遠征甲子園的歷史。嘉大近年積極促進台日棒球交流，今年8月更與日本四國大學野球聯盟來台舉行友誼賽，深化嘉義作為「棒球原鄉」的文化地位。

↑圖說：日本旅行代表團參訪民生國中棒球隊。（圖片來源：嘉義市觀新處提供）

26日下午，代表團造訪嘉義市立民生國中棒球隊，了解基層訓練現場。荒木大輔高度肯定學生實力，認為若與日本同齡選手對戰也具備競爭力。他勉勵選手勇於挑戰、從失敗中學習，只要持續練習必能變得更強，寄語學生們延續KANO精神。

市府表示，歡迎日本旅行再次來訪，期待雙方在觀光、文化與運動領域繼續深化合作。而即將於11月28日舉行的「台日棒球交流座談會」，將由荒木大輔等嘉賓參與，持續拓展台日棒球與城市交流的更多可能性。

