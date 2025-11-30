日本旅途中生病怎麼辦 網紅用「1招」症狀全好

（記者周德瑄／綜合報導）日本近期流感疫情迅速升溫，疾管署署長羅一鈞示警，疫情可能在聖誕節前後達到高峰，讓準備赴日旅遊的台灣民眾提高警覺。網紅檸檬先生日前就在旅途中突然發高燒，語言不通、身體乏力的情況下，意外靠一項線上看診服務成功獲得治療。他形容整體流程相當便利，藥效明顯，但費用換算後超過五千元，仍感嘆在台灣「健保真的很棒」。

示意圖／日本多地病例突破警戒值，疫情明顯提前升溫。（擷取自 Pixabay）

他回憶，旅遊第三天開始出現高燒與全身酸痛，雖然買了兩種日本成藥，但症狀完全沒有改善。因為無力外出，他在搜尋時找到「訪日旅客線上醫療支援」平台，沒想到介面提供中文服務，讓他在飯店就能完成視訊問診。

更讓他意外的是，負責視訊的醫師竟然是台灣人，完全沒有溝通障礙。醫師在了解症狀後，立即提供最近的藥局位置，旅客只需持護照即可領藥。若同行家人代領，也同樣適用。他說，吃完藥後症狀逐漸消退，他才真正感受到「線上看醫生」的便利。

這項服務也支援流感快篩。若患者症狀複雜，醫師會協助安排附近診所的快篩流程，讓旅客在陌生環境中不會不知所措。檸檬先生強調，若事前購買旅遊險，平台還能加購中文診斷證明，並寄送到台灣，有助後續申請保險理賠。

他也公開費用，視訊看診約一萬日圓、中文診斷書八千日圓、藥物約八千日圓，加上會員註冊費五百五十日圓，整體約新台幣五千三百元。他笑說，雖然治好病值得，但也深刻體會台灣健保的價值，因此提醒出國前最好先接種流感疫苗。

