日本旅遊不小心弄丟鑰匙！飯店求償400美元 內行人曝原因：一定要換新鎖

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

2026年即將到來，不少人會趁著年底出國，在國外迎接新的一年。近日，有一名中國遊客到日本旅行時，不小心弄丟了飯店提供的鑰匙，後續飯店向他求償金額竟高達400美元，讓他無奈喊：「真的需要賠這麼多錢嗎？」

有一名中國遊客到日本旅行時，不小心弄丟了飯店提供的鑰匙，後續飯店向他求償金額竟高達400美元。（示意圖／Unsplash）

臉書 粉專「日本省錢小站」 日前發文表示，一名中國籍遊客到日本札幌旅遊，只不過旅館並不是提供常見的房卡或使用密碼鎖，而是提供一般鑰匙自助入住。原PO出門時卻不慎將鑰匙弄丟，後續飯店則以住客安全為由須更換所有系統，並向他求償400美元。原PO坦言，知道弄丟鑰匙是自己的問題，但想知道「還有沒有其他補救措施，真的需要賠這麼多錢嗎？」

對此，不少遊客表示：「不可能沒備用鑰匙，但人家旅館就怕潛入竊盜，一定要換新的鎖啦」、「實體鑰匙好像是這麼貴的」、「有可能酒店怕丟了鎖匙有外人偷偷進房盜竊，要換鎖的費用」、「重配一副加人工就差不多這錢」

此外，不少網友也分享自己弄丟鑰匙的經歷表示：「日本打鑰匙就是七千多日幣起跳，何況換鎖，跟台灣那種幾十、一百打一支鑰匙，幾百塊就能換鎖不同，他們的人工就是這個價格」、「之前在語言學校弄丟鑰匙也是被罰2000台幣，身上沒現金還去跟別人借」、「之前我弄丟一張房卡收3000日幣算還好囉」。

