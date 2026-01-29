日本旅遊什麼3C產品值得買？大票人狂推「它」 價格超震撼

國人瘋出國，日、韓因為離台灣較近，是不少民眾旅遊的首選。近日就有人詢問，如果去日本，哪些3C產品值得購買？對此，網友給出各種意見，結果過去瘋搶吹風機退燒，反而比較多人推薦耳機。

原PO在PTT日旅板以「哪些3C產品在日本值得購入？」為題發文詢問，請教一下版友有在關心3C產品動向的，近期有哪些3C電子產品在日本值得購入，像是跟台灣有價差或者台灣還沒有代理的。

文章曝光後，網友紛紛留言表示，「日本的電腦比台灣還貴」、「日製的血壓計，電療機，廚餘機，飯鍋之類的。不是日本製的扛回來的誘因不大」、「吹風機」、「SONY相機鏡頭，跟台灣比價差很大」、「水波爐、吸頂燈、免治馬桶，一堆商品在台灣都是日幣當台幣賣的」。

但最多人推的產品則是耳機，「FitEar的公模耳機，官方海外定價都比日本貴」、「我是買Shokz OpenRun的耳機，大概便宜5成」、「BOSE耳機啊，現在有85折，香」、「Panasonic耳機」、「同推耳機類，鐵三角跟sony都買過」、「耳機跟喇叭，但要看品牌，有的可以到幾乎半價就買到」。另外還有大票人推日本最近流行的猩猩之握按摩器，該產品外型有點像量血壓的「壓脈帶」，靈感來自模擬強大的猩猩握力，稱能緩解腿部痠脹。

