日本旅遊保險怎麼保？海外旅遊保險有哪些？保障範圍為何？
旅遊保險對於出國的民眾而言，重要性不言而喻。近來日本流感疫情急速升溫，赴日民眾若不小心在當地感染流感，選對包含法定傳染病的保險，就有機會給付相關醫療費用。究竟日本旅遊保險怎麼保？海外旅遊保險有哪些？旅遊平安險是什麼？保障範圍為何？生病就醫都有保障嗎？海外突發疾病醫療險、緊急處理費用保險又是什麼？Yahoo新聞編輯室帶你看懂！
日本旅遊保險怎麼保？
前台大醫院感染科醫師、知名旅遊部落客林氏璧（本名孔祥琪）分享，日本觀光廳（JNTO）有和東京海上日動（Tokiomarine）推出日本旅遊保險，訪日31天內的外國人可針對醫藥費、住院費、手術費及送回國的醫療搬運費100%理賠（但不含其他旅平險項目），理賠上限日幣1000萬元（約新台幣200.95萬），任何年齡均可投保，投保方式是入境日本後上網投保。
保費部分則不算太貴。1天日幣800元（約新台幣161元）、7天日幣2960元（約新台幣595元），即使投保最高31天也只要日幣9420元（約新台幣1893元）。林氏璧建議旅日民眾可以上網投保，因為沒有保險的外國人，就醫診療費用是天價！
日本觀光廳補充說明，日本旅遊保險與台灣的保險最大的差異在於，只要事先聯繫東京海上日動合作的服務提供公司，並經醫院和藥局同意後，不必支付治療費就能接受治療，只要後續將繳款單寄送給保險公司即可。這份醫療保險投保範圍涵蓋新冠肺炎，還附贈電話口譯、醫療機構轉介安排、患者運送、旅遊保護（如護照、信用卡遺失、失竊救援）等服務。
林氏璧另提醒，完成線上投保的隔日為起保日，投保完成後，保險公司會提供電話聯絡資訊。如有就醫需求，務必事先致電客服（有中文服務），讓保險公司了解狀況及所在地區，確認就診的醫療單位符合理賠範圍，並安排翻譯、跑出險流程。對海外旅客而言，不失為一項便利又有保障的選擇。
＊註：多數民眾網卡都是購買上網功能，並不會購買具通話功能的網卡，這時可以使用公用電話致電保險公司。
日本就醫費用到底多貴？
相信不少人都聽過，在日本就醫常需支付高昂的醫療費，但到底多貴，卻沒有實際的感覺。日本觀光廳舉兩實際案例說明：
與自行車相撞，造成外傷性氣胸、肋骨骨折的情況，需要手術和住院19天、安排陪護醫生、乘坐民航客機（商務艙）回美國，所需花費可能高達日幣750萬元（約新台幣150.71萬元）。
急性心肌梗塞，手術及住院45天，安排陪護醫生，乘坐民航客機（商務艙）回新加坡，約需花費日幣1000萬元（約新台幣200.95萬元）。
重傷或重病發作的醫藥費不便宜之外，小感冒、滑雪受傷自費就醫費用多少，也是不少讀者關心的話題。2020年曾有網友分享，滑雪時不幸跌倒手撐地，雖未骨折但導致關節脫位，醫療費用為日幣1萬9360元（約新台幣3890元）、藥費則是日幣1870元（約新台幣376元）。
臉書「日本自由行討論區」社團中，也有人分享在北海道看腸胃科，打點滴、拿三天藥，約日幣1萬元（約新台幣2010元）；另有常自費在日本就醫的網友表示，一般感冒、腸胃炎就醫（含藥）約需花費新台幣1500元至2000元。
海外旅遊保險有哪些？就醫都可以理賠嗎？
許多銀行、壽險公司都有推出海外旅遊保險方案，以轉嫁受保戶在旅程中發生意外、傷殘的風險，旅遊不便險、旅遊平安險（下稱旅平險）是兩大最重要的保險項目。
不過，旅遊不便險是保險公司針對「旅客旅行中發生影響旅途的突發狀況」，造成旅客可能產生額外的食宿、交通相關費用進行理賠；旅遊平安險才會針對受保期間發生的意外事故給予賠償。
此外，還有提供進一步保障的海外突發疾病醫療險、緊急處理費用保險等項目，並提供SOS海外緊急救援服務，以下分項簡介，民眾可依照自身需求投保！
旅遊平安險是什麼？
旅平險的保障內容主要針對受保期間發生的意外事故給予賠償，相較於每年一約的意外險，旅平險以天計算，保費也相對較低，成為外出旅遊的首選。
＊保旅平險管道有哪些？
常見的旅平險有三大類，分別為跟團投保的旅行業綜合責任險、刷卡附贈的信用卡旅平險、自行向壽險公司購買的旅平險。
旅行業綜合責任險：跟團旅遊的期間皆有保障，雖然保費相對低，但根據旅行業管理規則第66條，死亡理賠的金額最高僅500萬元。
信用卡附贈旅平險：信用卡購買機票或車票等交通工具，通常都會有旅平險，但是保險額度與信用卡等級成正比，等級越高、保險也越高。一般來說，信用卡附贈的旅平險多屬於「公共運輸工具期間旅遊平安險」，僅限於有固定航班或路線的交通工具，如定期啟航的航空飛機。
自行購買旅平險：契約期間內皆有保障，保費較高，不過死亡理賠金額一般也較高；可附加海外突發疾病醫療險、緊急救助等理賠費用，保障範圍較大。
＊旅平險保障範圍為何？
旅平險依保障範圍可分為「海外全程旅平險」、「公共運輸工具期間旅平險」兩類，兩者主要差異在於，前者將海外旅遊的全程意外事故都納入保障；後者則保障「搭乘」、「上下」交通工具期間，但各家銀行和壽險公司對交通工具的定義並不同，觀光郵輪、國道客運是否納保亦有差異。
＊意外＆醫療，旅平險提供哪些保障？
不管是「海外全程旅平險」、「公共運輸工具期間旅平險」，都僅保障旅遊期間，因意外傷害事故，導致身體受傷且致失能或死亡的情況；並不針對海外生病就醫提供保障，在旅途中倘若突然生病需要就醫，海外突發疾病醫療險才能派上用場！
海外突發疾病醫療險是什麼？
由於在日本生病就醫，高額醫療費用常讓人難以負擔，故建議民眾在承保旅平險時，除了主約上的事故保障，可以額外加保「海外突發疾病醫療險」。萬一不幸在海外生病，需要進行門診診療、住院醫療、急診醫治，只要收集當地接受治療的醫療單據，返國後便能提出理賠申請，轉嫁生病就醫的風險。
值得注意的是，多數海外突發疾病醫療險的賠償範圍，並不包含法定傳染病。目前包含安達產險、旺旺友聯產險、台灣產物保險、華南產險、南山人壽、南山產物、新光產物保險、富邦產險等公司，有提供涵蓋法定傳染病的旅遊綜合保險，這類保單才可能針對新冠肺炎、流感等法定傳染病提供理賠。提醒讀者朋友，若希望出國旅遊因為得到新冠肺炎、流感等法定傳染病而就醫，事後能夠順利獲得保險理賠，切記要選擇包含法定傳染病的方案哦！
緊急處理費用保險是什麼？
緊急處理費用保險亦稱緊急救援費用保險，假如在海外期間，因為突發疾病或意外事故導致傷害，且經當地合格醫院診斷必須立即住院連續7天以上或身故者，需要一名親友前往照顧或處理後事，不可避免地會產生不少額外支出，比如親友的交通費及住宿費、被保險人被醫師認定所進行的醫療轉送、遺體或骨灰運送回國費用等，此類保險都能派得上用場！
SOS海外緊急救援服務是什麼？
部分保險公司也會針對投保海外旅遊險（或其他特定條件）的民眾，提供「SOS海外緊急救援服務」。統整台灣產物保險、兆豐保險的資訊，該服務主要是針對海外民眾遭遇緊急情況時，提供醫療、旅遊、法律等三大項協助服務，各家保險公司提供的服務不完全相同，部分項目產生的實際費用需由保戶自行負擔，詳情可洽詢各家保險公司。
醫療服務
旅遊保健電話諮詢服務、推薦醫療服務機構、安排入院許可、醫療轉送或轉送、回國前之住院期間病況觀察、遞送緊急藥品、代轉住院醫療費用與保證金、緊急醫療轉送、緊急轉送回國、遺體／骨灰運送回國或當地禮葬、安排親友探視事宜、安排復原期間住宿、安排未成年子女返國、後事安排。
旅遊協助
行前資訊、使領館資訊、遺失行李之協尋、遺失護照之協助、緊急旅遊協助、緊急資訊或文件傳送、通譯／祕書服務之推薦、文件補發之協辦、簽證延期辦理諮詢。
法律協助
法律服務之推薦、安排預約律師、代轉保釋金。
撰稿記者：陳昭容
核稿編輯：羅芋宙、廖梓鈞
